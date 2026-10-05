La Base Naval Mar del Plata cumplió 100 años y recordó a los héroes de Malvinas y del ARA San Juan

En el marco del 100° Aniversario de la creación de la Base Naval Mar del Plata, este lunes 5 de octubre se realizó un importante acto en la mencionada sede de la Armada Argentina, donde se dieron cita importantes autoridades militares, políticas y empresarias, entre ellas la presencia del intendente Guillermo Montenegro.

El Jefe del Estado Mayor General de la Armada, Almirante Juan Carlos Romay, destacó que el primer centenario de la Base Naval Mar del Plata “nos encuentra en un momento de inflexión histórico, en el cual el Presidente de la Nación y su equipo de gobierno han puesto de relieve, por primera vez en muchísimo tiempo, la relevancia geopolítica del Atlántico Sur y la defensa de la soberanía argentina en los vastos espacios marítimos de jurisdicción e interés nacional como política de Estado” y reflexionó en ese aspecto el “alto valor estratégico” de la Base Naval para la vigilancia y control de sus espacios marítimos”.

En ese punto, afirmó que “jamás fue ni será considerada por la Armada Argentina como un bien inmueble del que se puede prescindir”.

Por otra parte, Romay hizo mención a “los familiares de los 44 camaradas que zarparon a bordo del submarino ARA San Juan y continúan en patrulla eterna custodiando el Atlántico Sur: esta celebración del centenario de la Base Naval Mar del Plata también les pertenece. Se formaron, se adiestraron y compartieron momentos de camaradería en esta misma base naval. Por eso, la Armada Argentina los hace especialmente partícipes de esta celebración”.

La compra de tres submarinos

Por su parte, el contraalmirante Fernando Pérez Kühn, jefe de la Base Naval Mar del Plata, no olvidó la rica historia de la sede y no olvidó a los héroes caídos en la Guerra de Malvinas y a los 44 tripulantes del ARA San Juan.

“Queremos también reconocer y recordar hoy aquí, en esta ocasión, que desde aquí zarparon los submarinos ARA San Luis y ARA Santa Fe, y los buzos tácticos y comandos anfibios que participaron de ese capítulo de nuestra lucha por las Islas Malvinas librado en 1982. Esta ciudad y la Base vieron partir a sus marinos de guerra acompañando a sus familias y viviendo la incertidumbre, la esperanza, la angustia y, posteriormente, el dolor de no ver regresar a algunos de ellos”, recordó.

Asimismo, ante la consulta de 0223 sobre la posible compra de tres submarinos por parte del Estado Argentino, afirmó que "sin duda, el día que lleguen van a estar en esta Base, que tiene toda una infraestructura" y explicó que la compra de este tipo de embarcaciones de guerra "son procesos que tienen una enorme demora", debido a distintos detalles técnicos. "Es una inversión enorme que tiene que hacer nuestro país a futuro: por nosotros que hoy estamos acá, pero fundamentalmente por nuestros hijos y por nuestros nietos, que van a usufructuar de este país que está cambiando, que está creciendo, que está adquiriendo una significación a la cual nosotros nos sumamos y empujamos haciendo lo mejor posible cada uno desde su puesto de combate, desde su puesto de trabajo", concluyó.