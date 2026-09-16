Inédito: prevén comprar tres submarinos para la Base Naval Mar del Plata

La Base Naval Mar del Plata, histórico asiento de la Fuerza de Submarinos de la Armada Argentina.

El proyecto de Presupuesto 2027 que el gobierno nacional envió al Congreso contiene una previsión que impacta directamente en Mar del Plata: autoriza al Poder Ejecutivo a avanzar con operaciones de crédito público por US$2.300 millones para la adquisición de tres submarinos convencionales destinados a la Base Naval Mar del Plata.

La iniciativa representa un paso clave para la recuperación de una capacidad que la Armada Argentina perdió tras el naufragio del ARA San Juan, ocurrido el 15 de noviembre de 2017. El submarino tenía su apostadero habitual en Mar del Plata y llevaba 44 tripulantes cuando se produjo el último contacto con tierra.

El ARA San Juan, el submarino argentino que desapareció en noviembre de 2017 con 44 tripulantes a bordo.

El dato aparece en la planilla anexa al artículo 42 del proyecto de Presupuesto, que habilita al gobierno a realizar operaciones de crédito público. Se trata de una autorización para buscar financiamiento y no de una partida presupuestaria que implique que los submarinos serán comprados automáticamente durante 2027. La concreción dependerá del financiamiento y del tratamiento que tenga el proyecto en el Congreso.

La misma planilla incluye una segunda operación vinculada a la Armada Argentina. Se trata de una autorización por US$1.200 millones para incorporar dos fragatas multimisión, aunque en este caso el destino previsto es la Base Naval Puerto Belgrano, también en la provincia de Buenos Aires. En conjunto, las dos operaciones navales representan una autorización de endeudamiento por US$3.500 millones.

Operaciones de crédito solicitadas por el Ejecutivo al Congreso para equipamiento militar.

El posible regreso de los submarinos a Mar del Plata

La incorporación proyectada tendría un significado particular para la ciudad. La Base Naval Mar del Plata está históricamente vinculada a la Fuerza de Submarinos, donde la propia Armada señala que la infraestructura creada para recibir los primeros submarinos argentinos dio origen al Comando de la Fuerza de Submarinos y a la Base Naval marplatense.

La fuerza submarina argentina quedó sin unidades operativas después de la pérdida del ARA San Juan, con la complejidad financiera propia de una inversión de gran escala. Desde entonces, distintos gobiernos evaluaron alternativas para recuperar esa capacidad, mientras la Armada mantuvo en Mar del Plata la estructura vinculada al entrenamiento, mantenimiento y actividad de sus submarinistas.

El ministro de Defensa, Carlos Presti, junto al presidente Javier Milei.

De concretarse la operación contemplada en el Presupuesto, tres submarinos volverían a tener como destino la Base Naval Mar del Plata, recuperando una presencia que durante décadas formó parte de la identidad naval de la ciudad.

El proyecto no especifica en esta instancia qué modelo de submarino sería adquirido. La autorización establece la cantidad —tres unidades—, el tipo —submarinos convencionales— y el destino —la Base Naval Mar del Plata—, junto con el monto máximo de financiamiento previsto.