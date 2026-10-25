Colapinto abandonó en Estados Unidos y no ocultó su frustración

El piloto argentino Franco Colapinto calificó de “dura y difícil” a la carrera del Gran Premio de Estados Unidos, por la decimoctava fecha de la Fórmula 1, en la que la estrategia no le funcionó y tuvo que abandonar en la vuelta 37. El argentino reconoció como idea suya la de largar con ruedas duras, aunque no pudo sacarle provecho porque tuvo “mucho tráfico”, además de comentar que su abandono se dio tras un choque con el Racing Bulls de Arvid Lindblad, que le “rompió mucho el auto”.

El argentino pasó de poder cumplir con sus primeras 13 carreras sin abandonos pero tuvo que retirarse en tres de las últimas cuatro, por lo que ya pone el foco en el Gran Premio de México, que se disputará en este próximo fin de semana, entre el 30 de octubre y el primero de noviembre. “Fue una carrera dura” comenzó a desgranar Colapinto de cara a la prensa, mientras la competencia aún se disputaba y tras haber abandonado en la trigésimo séptima vuelta.

El argentino se encargó de aclarar que su abandono se dio tras haber tenido un choque con Lindblad, el cual no se vio en la transmisión oficial, pero que le generó “muchos daños” en el costado derecho del coche y una gran pérdida de ritmo: perdía 1,5 segundos por vuelta.

Además de comentar que la penalización de 10 puestos por cambiar la unidad de potencia hizo todo “más complicado”, el pilarense se lamentó por la falta de efectividad de la estrategia, elegida por él mismo, ya que la rueda dura no se comportó de la forma esperada.

Sobre esto, Colapinto se refirió a la abundancia de tráfico en esas primeras vueltas, en las que no pudo superar al Williams de Carlos Sainz y fue dilapidando su carrera, ya que bloqueó “en todos los frenajes” y el aire sucio le sobrecalentaba las gomas.

El piloto de 23 años también aseguró que tendrá que “trabajar” para revertir la situación en la que se encuentra, sin puntos en sus últimas cuatro carreras y con abandonos en tres de ellas, y dio un mensaje para el futuro: “Resetear rápido que ya se viene México, con ganas de que llegue y tener un mejor fin de semana. Intentaremos volver mejor”.