Llamas y tensión: se prendió fuego un camión en el barrio Don Bosco

Un camión se prendió fuego este lunes por la tarde en el barrio Don Bosco de Mar del Plata y generó preocupación entre los automovilistas que circulaban por la zona.

El episodio ocurrió en inmediaciones de San Martín y Tierra del Fuego, donde el acoplado del vehículo quedó envuelto en llamas. Las imágenes que trascendieron permiten observar la magnitud del incendio y una importante columna de humo negro que se elevó sobre el sector.

La humareda llamó la atención de quienes transitaban por el lugar y quedó registrada en videos que comenzaron a circular tras el episodio. Hasta el momento, no se informaron las causas que originaron el fuego ni se brindaron precisiones sobre posibles personas heridas o los daños ocasionados por el incendio.

En el lugar se hizo presente una dotación del cuartel de Bomberos para sofocar el fuego ígneo.