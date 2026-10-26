Llamas y tensión: se prendió fuego un camión en el barrio Don Bosco
Las imágenes que trascendieron muestran el acoplado del vehículo envuelto en fuego y una densa humareda que llamó la atención de los automovilistas.
Por Redacción 0223
PARA 0223
Un camión se prendió fuego este lunes por la tarde en el barrio Don Bosco de Mar del Plata y generó preocupación entre los automovilistas que circulaban por la zona.
El episodio ocurrió en inmediaciones de San Martín y Tierra del Fuego, donde el acoplado del vehículo quedó envuelto en llamas. Las imágenes que trascendieron permiten observar la magnitud del incendio y una importante columna de humo negro que se elevó sobre el sector.
La humareda llamó la atención de quienes transitaban por el lugar y quedó registrada en videos que comenzaron a circular tras el episodio. Hasta el momento, no se informaron las causas que originaron el fuego ni se brindaron precisiones sobre posibles personas heridas o los daños ocasionados por el incendio.
En el lugar se hizo presente una dotación del cuartel de Bomberos para sofocar el fuego ígneo.
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