Emocionante: tiene 91 años, pescó por primera vez en el mar y participó de los Bonaerenses

Jorge tiene 91 años y participó de la jornada de pesca, por primera vez en el mar.

La jornada amaneció con lluvia pero el cielo gris no asustó a los pescadores que, desde temprano, se acercaron al muelle para su actividad deportiva, sin saber que los iba a esperar una sorpresa.

Un hombre en silla de ruedas fue ayudado por un grupo de personas para acercarse a participar junto con su caña: se trataba de Jorge, de 91 años, que se llevó todos los aplausos.

Pesca desde joven, pero nunca lo había hecho en el mar, sino en el río o en arroyos. La oportunidad llegó en Mar del Plata, donde participó junto al Club de Pesca de Lobería en los Juegos Bonaerenses 2026.

Los chicos del club lo entrevistaron para conocer cómo estaba viviendo la experiencia. Con una sonrisa, Jorge contó que ya había sacado cuatro pescados: “No me puedo quejar”. Además, destacó el acompañamiento que recibió durante la jornada: “Los muchachos del club se han portado espectacular conmigo”, expresó agradecido.

Emocionado por haber vivido algo nuevo a sus 91 años, Jorge dejó una frase que resume el valor de la experiencia: “Esto me lo llevo para el resto de mi vida”.