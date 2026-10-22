"Tuvimos un Dios aparte": dobló en la avenida Libertad y el caballo de un recolector le destrozó el auto

Se acercó a tres comisarías y se rehusaron a tomarle la denuncia.

Semanas después de que el Concejo Deliberante realizara una jornada de trabajo para discutir la tracción a sangre en Mar del Plata, un caballo que empujaba la carreta de un recolector informal impactó contra el vehículo de una mujer en plena avenida Libertad.

El episodio se registró el lunes pasado al mediodía, cuando la conductora del Renault Clio se trasladaba por Teodoro Bronzini (ex Los Andes), dobló por la avenida mencionada y fue sorprendida por el equino que se desplazaba en contramano.

Así quedó el Renault Clio de la mujer tras el choque con el animal.

Debido al semáforo en rojo, los recuperadores intentaron adelantar los vehículos por la izquierda y provocaron que el animal chocara contra el rodado que, además de la automovilista, era ocupado por tres menores de edad.

Sin preocuparse por el accidente ni el estado de quienes viajaban en el auto o del propio caballo, los recolectores dieron medio vuelta y escaparon por Libertad hacia Champagnat.

Aunque no se registraron heridos, la víctima advirtió a 0223 que le rechazaron la denuncia debido a que "no hubo acción policial en el lugar del hecho" y aseguró que su vehículo sufrió "grandes daños" de los que "nadie se hace cargo".

Los responsables escaparon del lugar y la víctima no pudo denunciar el hecho.

"Los abollones son profundos. No se reventó el parabrisas porque tuvimos un Dios aparte. Ojalá se difunda este video para que se promulgue una ley o proyecto para prohibir el uso de animales a tracción", lamentó la damnificada.