Presos tomaron de rehén a un policía durante motín en una comisaría del microcentro porteño

Un grupo de presos provocó un motín en la comisaría ubicada en Lavalle 453, en el microcentro porteño, donde tomaron como rehén a un policía. Los detenidos se filmaron mientras celebraban la repercusión de su acto en los medios y exigían la destitución del fiscal con la frase “Bajá al fiscal”.

El video registrado con un teléfono móvil muestra a los internos dentro de la alcaidía, donde se observa al efectivo policial cautivo en una celda. En otro fragmento audiovisual, uno de los presos enfoca a un compañero que realizaba una videollamada, mostrando con entusiasmo su aparición en televisión. En la escena se cuentan al menos ocho detenidos.

Durante la grabación, el preso que sostiene el teléfono repite el pedido para que bajen al fiscal, al que se suman otros internos mientras golpean objetos para hacer ruido y expresar su reclamo.

El incidente se originó por un conflicto entre internos dentro de una celda. Se trabajó para resolver la situación y se confirmó que no existe peligro de fuga. En los últimos minutos, personal del SAME y bomberos ingresaron al lugar, acompañados por dos camillas, para asistir en el operativo.

Tensión en una alcaldía de Caba.

Un comisario informó a la prensa que no había rehenes en ese momento y que la situación estaba controlada. No obstante, fuentes cercanas al hecho indicaron que inicialmente mantuvieron como rehenes a tres personas: un subcomisario, un inspector y un oficial. Posteriormente, liberaron al inspector y al subcomisario, aunque el conflicto no se limita a un simple disturbio entre detenidos.

Actualmente, fuerzas especiales de la Ciudad continúan trabajando en la comisaría para asegurar el orden y evitar nuevas complicaciones.