“Dejame, que no tenemos nada”: el desesperado pedido de una mujer durante un violento intento de robo

Una mujer vivió una secuencia de terror cuando estacionó su auto y tres sujetos que circulaban en dos motos la sorprendieron, la tiraron al piso e intentaron robarle las llaves del auto.

El hecho ocurrió durante la noche del jueves en el barrio Bosque Alegre y quedó registrado por las cámaras de seguridad de la zona.

Tres sujetos en dos motos la tiraron al piso e intentaron robarle las llaves del auto, pero logró arrojarlas a la casa de un vecino.

En las imágenes a las que tuvo acceso 0223 se observa cómo la mujer se dispone a ingresar a su residencia cuando los tres sospechosos con cascos la interceptan al grito de "dame todo". En medio del violento forcejeo, la víctima cae al suelo, pero alcanza a arrojar las llaves hacia la propiedad lindera.

La desesperación de la mujer también quedó registrada en el audio de las cámaras. Mientras los agresores intentaban concretar el robo, se escuchan sus gritos: "dejame que no tenemos nada".

Tras el episodio, la damnificada expresó su preocupación por la situación de inseguridad que atraviesa el barrio y apuntó contra lo que sucede en la plaza de la zona. Según denunció, allí hay una "juntadera de motos que hacen los que se les canta". Además, manifestó sus dudas sobre el correcto funcionamiento de las cámaras instaladas en el domo de seguridad.

El violento episodio volvió a encender la alarma entre los vecinos de Bosque Alegre, que reclaman medidas concretas para mejorar la seguridad y evitar que hechos de estas características se repitan.