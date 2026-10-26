Doble femicidio en Córdoba y Retiro: qué revelaron las autopsias de Daniela y Tatiana

Tras la detención de Renato Iván Tabella, único apuntado por los femicidios de las trabajadoras sexuales Daniela Villalba (29) en Córdoba y de Tatiana Fernández (27) en el barrio porteño de Retiro, se realizaron autopsias sobre los cuerpos de las víctimas que resultaron reveladoras.

El sospechoso fue arrestado durante la madrugada de este lunes en un hotel ubicado a tres cuadras del Congreso, luego de un operativo conjunto entre la Policía de Córdoba y la Policía de la Ciudad. A partir de allí, se conoció que el seguimiento de las cámaras de seguridad aportaron datos clave para reconstruir el femicidio de Daniela, mientras se aguardan mayores certezas para hacer lo propio con Tatiana.

Hasta la madrugada del lunes, tanto el nombre como el rostro del detenido eran un misterio. Era intensamente buscado hace cinco días, cuando se descubrió el crimen de la cordobesa hallada asesinada en el interior de su departamento.

Qué reveló la autopsia del cuerpo de Daniela Villalba y sus últimos mensajes

El informe preliminar de los investigadores indicó que la víctima fue degollada y que tenía heridas cortantes en los brazos que los peritos leen como un intento de defensa.

El martes 20 de octubre, recolectores de basura encontraron una valija en Jujuy y Humberto 1. Al detectar sangre durante la compactación, alertaron a la Policía, que halló prendas y otros elementos manchados, además de un ticket de aeropuerto a nombre de Daniela Villalba.

El miércoles, los detectives llegaron al departamento de Daniela Villalba, cuya amiga no tenía noticias de ella desde el lunes. Al ingresar por el balcón, encontraron a la mujer muerta sobre la cama, sin signos de desorden en la vivienda. Su celular no estaba y las cámaras registraron a un hombre que se retiraba del edificio con una valija y una alfombra.

La autopsia al cuerpo de Tatiana Fernández

La trabajadora sexual asesinada en un departamento de la calle Libertad, en Retiro, determinó que murió por asfixia mecánica por compresión. Los forenses descartaron signos compatibles con un abuso sexual, aunque encontraron lesiones defensivas leves en las muñecas, compatibles con un forcejeo con el agresor.

Tatiana fue hallada muerta el domingo por la mañana, sobre una cama de dos plazas y con el cuerpo desnudo cubierto por una sábana. En la habitación, los investigadores recolectaron 17 elementos de evidencia, entre ellos, un rastro de ADN que será peritado.

Al igual que en el crimen de Daniela Villalba, el celular de la víctima no fue encontrado en el departamento. Sin embargo, una compañera de trabajo que compartía la vivienda aportó un número telefónico que sería del principal sospechoso, Renato Iván Tabella. El código de área de Córdoba encendió las alarmas de los investigadores.

A partir de ese dato, la Fiscalía ordenó analizar las cámaras de seguridad y cruzar información de antenas telefónicas. Las imágenes del ingreso al edificio, ubicado en Libertad al 1200, también registraron al acusado.

La investigación permitió reconstruir parte de sus movimientos y avanzar en su búsqueda, hasta que Tabella fue detenido anoche en un hotel del barrio porteño de Montserrat.