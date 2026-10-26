Iba a tener un encuentro sexual con un cliente y apareció muerta en un departamento

Una amiga había alertado a las autoridades porque la joven no le contestaba los mensajes.

Una joven de 27 años fue encontrada muerta al costado de su cama tras haber tenido una cita en un departamento de alquiler temporario en el barrio porteño de Retiro. El hallazgo ocurrió en un inmueble ubicado sobre la calle Libertad al 1200, enfrente del edificio de la SIDE, luego de que una amiga de la víctima alertara a las autoridades por no recibir respuestas a sus mensajes y contratara a un cerrajero para ingresar a la propiedad.

El celular de la víctima fue requisado para llevar a cabo un análisis.

Cómo fue el macabro hallazgo de la víctima en un departamento

Al momento de ingresar al domicilio, los peritos descubrieron el cuerpo de la mujer tapado con una sábana y constataron que la puerta de entrada no se encontraba forzada. Las primeras inspecciones realizadas en el lugar revelaron que la habitación no presentaba desorden ni manchas de sangre, mientras que los exámenes preliminares sobre el cadáver indicaron la ausencia de signos visibles de violencia física.

De acuerdo con la investigación en curso, la víctima pactó un encuentro sexual durante la noche anterior con un hombre que se identificó como Iván a través de una aplicación de citas. La Policía de la Ciudad y la Unidad Criminalística Móvil trabajaron para confirmar la verdadera identidad de la persona que acudió al inmueble, determinar si actuó sola y precisar el grado de participación que tuvo en el trágico desenlace. En las últimas horas, el sujeto fue detenido.

El principal sospechoso está detenido.

Los investigadores analizan minuciosamente las grabaciones de las cámaras de seguridad del edificio para reconstruir los ingresos y salidas registrados durante las horas previas al hallazgo. Las autoridades policiales no descartan ninguna hipótesis sobre lo sucedido y aguardan los resultados finales de la autopsia para esclarecer la causa exacta del fallecimiento: se determinará si se trató de un homicidio o de un deceso por causas naturales.