El desgarrador mensaje de la familia de la mujer que fue asesinada a puñaladas junto a su hija
Sol, la hija mayor de Vanesa Zanni y hermana de Tatiana, reclamó justicia luego del doble crimen de San Luis.
Por Redacción 0223
PARA 0223
Mientras avanza la investigación por el doble crimen en San Luis, la hija mayor de Vanesa Zanni y hermana de Tatiana, quienes fueron asesinadas a puñaladas, expresó su dolor en redes sociales y reclamó justicia.
“Por mi mamá… por mi hermanita, que es la que se llevó la peor parte. Hay que estar enfermo para hacerle todo lo que le hicieron a mi bebé hermosa. Dios, que se resuelva todo pronto”, escribió Sol en su perfil.
En ese sentido, manifestó: “Que esto no quede así. Que no sea un caso más de femicidio. Que se haga justicia".
En otro posteo, la joven compartió fotos de su mamá, de 45 años, y de su hermana, de 13: “Las amo para toda la vida. Para toda mi vida, mi bebé hermosa. Vieja, gracias por darme la vida. No tengo palabras”, lamentó.
Franco, un amigo de Vanesa, se sumó a la despedida: “Nunca te olvidaré, Vanesita. Gracias por cruzarte en mi camino y regalarme una sonrisa, alguna charla, una lágrima o una caminata barrial. Nunca faltó ese abrazo que a todos nos dabas. Siempre dispuesta a ayudar a quien más lo necesitaba”.
“Será una lucha más que ganaremos, que se haga justicia. Descansen en paz, las vamos a extrañar”, agregó.
“Qué tristeza. Que en paz descansen las dos, yo las recordaré con mucho cariño. Vanesa, fuiste una gran mujer y una gran mamá, gracias por todo. Que Dios las tenga en la gloria, yo sé que de dónde estén me van a cuidar mis angelitos, un beso al cielo”, comentó otro usuario.
Hay dos detenidos por el doble crimen
Este domingo, la policía de San Luis confirmó la detención de un hombre y una mujer mayores de edad. Se trata de Axel Emiliano Crisito, de 25 años, y Daiana Macarena Peralta, de 21. Los capturaron en La Pampa, sobre la ruta nacional Nº 188, cerca de las localidades de Quetrequén y Maisonnave.
La Policía difundió su apariencia para facilitar su paradero y señaló que presentan retraso madurativo y estarían indocumentados. La investigación en contra de estos presuntos autores comenzó a partir de la denuncia de que ambos habrían convivido con las víctimas.
Zanni formaba parte del programa provincial “Familias Solidarias”, una iniciativa que hospeda temporalmente a chicos y jóvenes en situación de vulnerabilidad.
Las dos mujeres fueron encontradas el sábado a la mañana en su casa, en el barrio San José, cuando una vecina llamó al 911 después de no poder contactarse con ellas durante varios días.
La fiscal Gisela Milstein, a cargo de la Fiscalía de Instrucción Nº 5, junto a la División Delitos de la Policía provincial, lleva adelante el caso.
Leé también
Temas
Lo más
leído