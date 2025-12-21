El desgarrador mensaje de la familia de la mujer que fue asesinada a puñaladas junto a su hija

"Hay que estar enfermo para hacerle todo lo que le hicieron a mi bebé hermosa", expresó.

Mientras avanza la investigación por el doble crimen en San Luis, la hija mayor de Vanesa Zanni y hermana de Tatiana, quienes fueron asesinadas a puñaladas, expresó su dolor en redes sociales y reclamó justicia.

“Por mi mamá… por mi hermanita, que es la que se llevó la peor parte. Hay que estar enfermo para hacerle todo lo que le hicieron a mi bebé hermosa. Dios, que se resuelva todo pronto”, escribió Sol en su perfil.

En ese sentido, manifestó: “Que esto no quede así. Que no sea un caso más de femicidio. Que se haga justicia".

En otro posteo, la joven compartió fotos de su mamá, de 45 años, y de su hermana, de 13: “Las amo para toda la vida. Para toda mi vida, mi bebé hermosa. Vieja, gracias por darme la vida. No tengo palabras”, lamentó.

Franco, un amigo de Vanesa, se sumó a la despedida: “Nunca te olvidaré, Vanesita. Gracias por cruzarte en mi camino y regalarme una sonrisa, alguna charla, una lágrima o una caminata barrial. Nunca faltó ese abrazo que a todos nos dabas. Siempre dispuesta a ayudar a quien más lo necesitaba”.

Por el caso hay dos detenidos, una mujer y un hombre jóvenes que en el último tiempo habían vivido en la casa.

“Será una lucha más que ganaremos, que se haga justicia. Descansen en paz, las vamos a extrañar”, agregó.

“Qué tristeza. Que en paz descansen las dos, yo las recordaré con mucho cariño. Vanesa, fuiste una gran mujer y una gran mamá, gracias por todo. Que Dios las tenga en la gloria, yo sé que de dónde estén me van a cuidar mis angelitos, un beso al cielo”, comentó otro usuario.

Hay dos detenidos por el doble crimen

Este domingo, la policía de San Luis confirmó la detención de un hombre y una mujer mayores de edad. Se trata de Axel Emiliano Crisito, de 25 años, y Daiana Macarena Peralta, de 21. Los capturaron en La Pampa, sobre la ruta nacional Nº 188, cerca de las localidades de Quetrequén y Maisonnave.

La Policía difundió su apariencia para facilitar su paradero y señaló que presentan retraso madurativo y estarían indocumentados. La investigación en contra de estos presuntos autores comenzó a partir de la denuncia de que ambos habrían convivido con las víctimas.

Zanni formaba parte del programa provincial “Familias Solidarias”, una iniciativa que hospeda temporalmente a chicos y jóvenes en situación de vulnerabilidad.

Las dos mujeres fueron encontradas el sábado a la mañana en su casa, en el barrio San José, cuando una vecina llamó al 911 después de no poder contactarse con ellas durante varios días.

La fiscal Gisela Milstein, a cargo de la Fiscalía de Instrucción Nº 5, junto a la División Delitos de la Policía provincial, lleva adelante el caso.