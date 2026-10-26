Las chicas de Quilmes se recuperaron ante Vélez
Después de la derrota frente a Boca, y con la vuelta de Micaela Sancisi, el "tricolor" festejó en el "José Martínez" y sumó una nueva victoria en la Liga Nacional Femenina.
Por Redacción 0223
PARA 0223
En un partido que fue más parejo de lo que indica el resultado final, Quilmes logró inclinar la balanza en el complemento y sumó un importante triunfo sobre Vélez por 70 a 54 en el estadio "José Martínez".
El comienzo fue parejo y con poco gol de ambos equipos. El local movió la pelota y apostó a distintas manos, mientras que la visita cargó el juego para Campo y Lombardero. Así, llegaron al primer descanso corto con ventaja de cuatro para las marplatenses: 13-9. El segundo segmento fue igual de equilibrado, con las defensas imponiéndiose. Cuando parecía que Quilmes se empezaba a cortar (29-20), Vélez se volvió a arrimar y dejó todo como había empezado el parcial: 29-25.
A la vuelta del vestuario, llegó el quiebre. Quilmes metió un parcial de 10-2 que le dio una luz importante para afrontar el resto del partido, con Micaela Sancisi manejando los ataques y los tiempos, lo que le permitió entrar a los 10' finales 12 puntos arriba: 52-40. Más allá de algún triple que pudo achicar la distancia, el trabajo ya estaba hecho y el "cervecero" lo trabajó, cuidó el resultado y se quedó con un triunfo muy importante ante su gente.
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