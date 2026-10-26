Las chicas de Quilmes se recuperaron ante Vélez

En un partido que fue más parejo de lo que indica el resultado final, Quilmes logró inclinar la balanza en el complemento y sumó un importante triunfo sobre Vélez por 70 a 54 en el estadio "José Martínez".

ESTADÍSTICAS COMPLETAS

El comienzo fue parejo y con poco gol de ambos equipos. El local movió la pelota y apostó a distintas manos, mientras que la visita cargó el juego para Campo y Lombardero. Así, llegaron al primer descanso corto con ventaja de cuatro para las marplatenses: 13-9. El segundo segmento fue igual de equilibrado, con las defensas imponiéndiose. Cuando parecía que Quilmes se empezaba a cortar (29-20), Vélez se volvió a arrimar y dejó todo como había empezado el parcial: 29-25.

A la vuelta del vestuario, llegó el quiebre. Quilmes metió un parcial de 10-2 que le dio una luz importante para afrontar el resto del partido, con Micaela Sancisi manejando los ataques y los tiempos, lo que le permitió entrar a los 10' finales 12 puntos arriba: 52-40. Más allá de algún triple que pudo achicar la distancia, el trabajo ya estaba hecho y el "cervecero" lo trabajó, cuidó el resultado y se quedó con un triunfo muy importante ante su gente.