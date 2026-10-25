Quilmes corrió de atrás y no pudo con Ciclista

Quilmes intentó en el último tramo pero no pudo ganar en su debut fuera de casa. (Fotos: Prensa Quilmes)

Quilmes salió por primera vez a la ruta en la temporada 2026/27 de la Liga Argentina de Básquet y cayó ante el histórico Ciclista Juninense por 88 a 80, en el siempre duro "Coliseo del Boulevard".

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El equipo de Sebastián Saborido tuvo que luchar desde el primer cuarto, el que perdió por 26 a 14 y le hizo todo muy cuesta arriba. Si bien en el segundo emparejó las acciones, no logró achicar la distancia y se mantuvo ocho abajo (42-30).

En el tercer parcial, con el juego aún equilibrado, Ciclista logró tomar una luz mayor para meterse al último chico con ventaja de 11: 63-52. Con mucho amor propio, Quilmes logró acortar la brecha y llegó a ponerse a dos (82-80) cuando restaban 24 segundos, pero el local lo sentenció desde la línea y no hubo lugar para la recuperación.

El conjunto marplatense continuará con su gira el próximo martes a las 21 frente a Pico FC en La Pampa.



