Peñarol sigue sin poder ganar en la Liga Nacional
A la espera de poder jugar en el "Domingo Robles", que está con refacciones, las "milrayitas" se presentaron en el Polideportivo y cayeron ante Boca.
26 de Octubre de 2026 07:52
Por Redacción 0223
PARA 0223
Boca Juniors derrotó a Peñarol por 76 a 47 en el Polideportivo Islas Malvinas de Mar del Plata y conservó su invicto en la Liga Femenina. El conjunto visitante dominó el encuentro durante los 40 minutos y quedó con una nueva victoria en la competencia.
En el equipo ganador se destacaron Candela Gentinetta, quien anotó un doble-doble con 14 puntos y 10 rebotes, y Virginia Peralta, también con 14 unidades.
Por el lado de Peñarol, Tamara Dell'Olio fue la máxima anotadora del equipo con 11 puntos y 4 rebotes.
En su próxima presentación, el conjunto milrayitas visitará a Biguá en Neuquén, mientras que Boca Juniors recibirá a Independiente de Neuquén.
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