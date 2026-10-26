Peñarol sigue sin poder ganar en la Liga Nacional

Boca Juniors derrotó a Peñarol por 76 a 47 en el Polideportivo Islas Malvinas de Mar del Plata y conservó su invicto en la Liga Femenina. El conjunto visitante dominó el encuentro durante los 40 minutos y quedó con una nueva victoria en la competencia.

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En el equipo ganador se destacaron Candela Gentinetta, quien anotó un doble-doble con 14 puntos y 10 rebotes, y Virginia Peralta, también con 14 unidades.

Por el lado de Peñarol, Tamara Dell'Olio fue la máxima anotadora del equipo con 11 puntos y 4 rebotes.

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En su próxima presentación, el conjunto milrayitas visitará a Biguá en Neuquén, mientras que Boca Juniors recibirá a Independiente de Neuquén.