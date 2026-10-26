Fuerte denuncia: compró una heladera a una reconocida empresa y nunca le llegó

“Al día de hoy sigo sin tener novedades del producto que pagué”, expresó la mujer

Una mujer denunció que compró una heladera por internet a la empresa Gafa/Electrolux y que, casi un mes después, todavía no recibió el producto. La mujer realizó el pago el 26 de septiembre y, ante la falta de respuestas, inició un reclamo en Defensa del Consumidor.

La mujer aseguró que reunió la factura, el comprobante de pago y los correos electrónicos para respaldar su denuncia.

Según relató a este medio, el plazo máximo de entrega era de 20 días. Sin embargo, aunque la página oficial de Gafa indicaba que el producto ya había sido despachado y que llegaría el 9 de octubre, la heladera que pagó en 18 cuotas nunca llegó a su domicilio.

La mujer aseguró que reunió la factura, el comprobante de pago y los correos electrónicos para respaldar su denuncia.

Al consultar el seguimiento del envío en Andreani, la empresa de logística le informó que el producto no se encontraba en su poder. De acuerdo con la documentación que reunió, el número de seguimiento continúa figurando como pendiente de ingreso.

La lectora aseguró que se comunicó con ambas empresas para intentar resolver la situación, pero que ninguna le dio una respuesta concreta. Mientras desde Gafa responsabilizarían a la firma de logística, Andreani le habría indicado que el proveedor nunca entregó el producto.

Según relató, desde atención al cliente le indicaban que elevarían el reclamo a un área correspondiente, pero nunca recibió una respuesta por correo electrónico.

“Los chicos que contestan en atención al cliente dicen no tener respuesta, solo elevar la queja al área correspondiente, que sería vía email. El cual nunca responden”, sostuvo.

Reclamos sin respuesta y una denuncia formal

Ante la falta de soluciones, la mujer inició una denuncia en Defensa del Consumidor y tiene una audiencia prevista para los próximos días. Según explicó, desde el organismo le indicaron que el reclamo debía dirigirse directamente contra Electrolux, ya que ella no eligió la empresa encargada de la logística.

“Al día de hoy sigo sin tener novedades del producto que pagué”, expresó la mujer, quien busca una respuesta sobre la entrega de la heladera.

La lectora contó que habló con algunos de los usuarios afectados, aunque desconoce si todos iniciaron reclamos formales.

Además, aseguró que encontró numerosos comentarios en las redes sociales oficiales de la empresa de personas que denunciaban situaciones similares, vinculadas con la falta de entrega de productos y de respuestas a sus reclamos.

La mujer contó que llegó a hablar personalmente con algunos de esos usuarios, aunque no sabe si todos iniciaron denuncias formales. También afirmó que algunos comentarios de ese tipo desaparecen de las publicaciones de la empresa. "Necesitamos como consumidores que esto se haga visible para evitar futuras estafas", señaló.