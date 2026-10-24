Denuncian presencia de ratas en un supermercado chino de Mar del Plata

Bolsas rotas y plástico por todos lados, la imagen de cada día en el barrio.

Vecinos de Las Avenidas denunciaron este sábado la acumulación diaria de residuos en la vereda por parte de un supermercado chino ubicado en la zona de Cerrito y Gaboto, una situación que genera preocupación por la aparición de roedores y el hallazgo de ejemplares muertos en distintas calles del barrio.

En las imágenes a las que tuvo acceso 0223, se observa una importante cantidad de residuos plásticos acumulados contra una pared afuera del depósito, además de varias bolsas que permanecen abiertas y contienen más desperdicios. La basura queda depositada sobre la vereda y se repite a diario, según manifestaron.

La basura que dejaría el comercio al final de cada jornada.

Los frentistas apuntaron contra el comercio de la zona y sostuvieron que la acumulación de basura favorece la presencia de ratas, que son atraídas por restos de comida y otros desperdicios orgánicos, especialmente cuando los desechos permanecen expuestos y las bolsas no están debidamente cerradas.

Conforme al relato de una vecina a este medio, los habitantes de la zona están "hartos de la mugre que está dejando" el establecimiento, por lo que decidieron visibilizar lo que ocurre y mostrar las condiciones en las que se encuentra el sector.

Vinculan la basura con la presencia de ratas en el barrio.

"Son unos mugrientos", apuntó la mujer, quien también advirtió que "empezaron las ratas gracias al súper chino" y expresó su preocupación por las enfermedades peligrosas que pueden transmitir.

"El pueblo se tiene que bancar la mugre y las enfermedades que vengan", sentenció, exigiendo una limpieza en el lugar y una intervención en el supermercado.