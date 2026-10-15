Alumnos de la Escuela de Cerámica denuncian trabas para estudiar: "Nos encontramos con la institución cerrada"

Los alumnos de la Escuela de Cerámica Rogelio Yrurtia expresaron su rechazo a las decisiones del equipo directivo y denunciaron dificultades para acceder a la institución, cursar y sostener sus trayectorias educativas. El reclamo se hizo público a través de un comunicado en el que exigieron respuestas y medidas urgentes para garantizar el normal funcionamiento de la escuela.

Según manifestaron, durante la jornada encontraron el establecimiento cerrado, lo que les impidió asistir a clases, estudiar o avanzar con sus trabajos. Para el estudiantado, la situación representa un nuevo obstáculo en el desarrollo de su formación artística.

“Desde el estudiantado de la Escuela de Cerámica Rogelio Yrurtia, repudiamos enérgicamente las decisiones y formas de proceder del equipo directivo que vulneran nuestros derechos y obstaculizan nuestra permanencia y participación en la institución”, expresaron.

Cuestionaron la suspensión de un concurso docente

Uno de los principales puntos del reclamo está vinculado con un concurso previsto para cubrir horas de Modelo Vivo, un espacio curricular que consideran fundamental para su formación.

De acuerdo con el comunicado, las docentes que iban a participar del concurso no fueron informadas sobre el cierre de la institución. Como consecuencia, no pudieron presentarse y se prolongó la falta de docentes en esa materia.

Los estudiantes también señalaron problemas en la organización institucional, entre ellos reuniones convocadas sin informar debidamente a las partes involucradas y concursos para la cobertura de horas que, según denunciaron, no se retoman.

El reclamo por la continuidad pedagógica

En el texto, el estudiantado cuestionó que, mientras desde Inspección y Jefatura Regional se sostiene que la continuidad pedagógica es una prioridad, persistan dificultades para garantizar el acceso a la escuela y el desarrollo de las clases.

“¿Cómo se puede sostener la continuidad pedagógica si no se garantiza el acceso a la escuela, el desarrollo de las clases ni la cobertura de los espacios curriculares?”, plantearon.

Hacia el cierre del comunicado, los estudiantes exigieron respuestas, responsabilidad institucional y acciones urgentes para garantizar el acceso a la educación, la continuidad de sus trayectorias y el normal funcionamiento de la Escuela de Cerámica Rogelio Yrurtia. “Estudiar es un derecho. Nuestra formación no puede seguir esperando”, concluyeron.