Dolor por la muerte de Eric Bauza, la voz de dos queridos dibujos animados

De manera sorpresiva y a los 46 años, murió el actor Eric Bauza, que se convirtió en los últimos tiempos en la voz original de los famosos personajes de Looney Tunes, Bugs Bunny y el Pato Lucas. La noticia la compartió la familia de Bauza a través de un comunicado que subieron a su cuenta de Instagram.

“Eric Bauza, actor de doblaje ganador del premio Emmy y la voz moderna de los icónicos personajes de Looney Tunes, Bugs Bunny y el Pato Lucas, junto con docenas de otros queridos personajes de dibujos animados, falleció repentinamente. Pronto daremos más detalles”, escribieron.

Según lo que especificó el medio Variety, las autoridades forenses determinaron que Bauza murió como consecuencia de una enfermedad cardiovascular hipertensiva.

Eric Bauza había nacido el 7 de diciembre de 1979 en Ontario, Canadá. Desde chico quiso ser actor y, por eso, llegó los Estados Unidos.

Sus primeros trabajos fueron como voz en off, lo que a la larga le dio un prestigio y creció como nadie cuando se convirtió en el que le daba vida a los principales personajes animados de Warner. Su gran talento fue lo que lo impulsó por encima de los demás.

Bauza fue uno de los actores de doblaje más solicitados de la industria. Le puso su impronta a los ya mencionados Bugs Bunny y el Pato Lucas, pero también a Tweety, Elmer, el Gallo Claudio, Porky, el Correcaminos, el Perro Charlie y otros en la película Coyote vs. Acme, que se estrenó hace pocos meses.

El actor también le dio vida a varios de los personajes de Space Jam: A New Legacy, la secuela del clásico de Michael Jordan.