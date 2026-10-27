Bombazo: bajan del 30% al 20% el descuento del nuevo subsidio de Zona Fría para hogares de General Pueyrredon

El nuevo régimen de Zona Fría limita al 20% la bonificación adicional para los hogares que cumplan los requisitos del subsidio focalizado.

Tras dejar afuera a General Pueyrredon del régimen general de Zona Fría, ahora el gobierno nacional avanzó con un nuevo golpe al bolsillo de los vecinos del distrito: la Secretaría de Energía oficializó este martes que el descuento del nuevo subsidio focalizado al que podrán acceder algunas familias ya no será del 30%, sino del 20%.

La medida se conoció a través de la Resolución 300/26, que reglamenta la aplicación de los cambios introducidos por la Ley 27.828, que modificó el régimen de Zona Fría y eliminó la bonificación general por ubicación geográfica para los distritos incorporados durante la ampliación de 2021.

En la normativa se establecen las condiciones para el acceso al nuevo régimen de Zona Fría en las regiones que seguirán gozando del beneficio, como la Patagonia, Malargüe y la Puna; como así también los criterios de implementación del Subsidio Energético Focalizado (SEF), que se aplicará en las zonas que fueron marginadas del sistema.

El descuento adicional pasará del 30% al 20% para los hogares que cumplan los requisitos establecidos por la nueva normativa.

Ese es el caso de General Pueyrredon, donde la bonificación deja de ser universal para, a partir de ahora, tener que las familias cumplir cuatro requisitos para mantener un descuento que ya no se aplicará sobre la totalidad de la factura, sino solamente sobre el consumo.

Pero el recorte llega además con más motosierra de la esperada. Es que la Secretaría de Energía dispuso que los usuarios residenciales de General Pueyrredon, como el resto de los distritos contemplados, dejarán de contar con el descuento automático del 30%. Quienes reúnan las condiciones previstas podrán acceder a una bonificación adicional que ahora será del 20%, que se aplicará sobre el precio del gas correspondiente a los consumos base y no sobre el importe total de la factura, que también incluye transporte, distribución e impuestos.

La resolución también contempla a las entidades de bien público, los clubes de barrio y de pueblo y otras organizaciones sin fines de lucro asimilables, que podrán acceder a la bonificación adicional por Zona Fría. A diferencia de los usuarios residenciales, para estas entidades el descuento se aplicará sobre la totalidad del volumen de gas consumido, y no solamente sobre los consumos base. La medida alcanza a las organizaciones comprendidas en las leyes 27.098 y 27.218, de acuerdo con las categorías tarifarias y las bases de facturación vigentes.

Los cuatro requisitos para acceder al descuento

El artículo 4° de la Resolución 299/2026 establece que las condiciones deben cumplirse en forma concurrente. Es decir, los usuarios deberán reunir los cuatro requisitos, aunque dentro del último alcanza con cumplir al menos uno de los criterios socioeconómicos o personales previstos por la ley.

1. Estar inscripto en el régimen de subsidios focalizados. El hogar debe formar parte del Régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), a través del Registro de Subsidios Energéticos Focalizados (ReSEF).

2. Vivir en una zona bioambiental contemplada por la norma. El suministro debe estar ubicado en alguna de las subzonas IIIa, IVa, IVb, IVc, IVd, V o VI, definidas por la Norma IRAM 11.603/12. General Pueyrredon se encuentra en la subzona IV, templado frío marítimo, por lo que cumple con este requisito territorial.

El gobierno nacional oficializó cambios en el régimen de Zona Fría y redujo la bonificación adicional para los usuarios que accedan al subsidio focalizado.

3. No pertenecer a las zonas que conservan el descuento general del 50%. El beneficio focalizado está destinado a usuarios que no se encuentren comprendidos en el régimen territorial reservado a la Patagonia, el departamento mendocino de Malargüe y la región de la Puna.

4. Cumplir al menos uno de los criterios establecidos por la ley. Se contemplan hogares cuyos ingresos netos sean iguales o inferiores a tres Canastas Básicas Totales para un hogar tipo 2 (poco menos de 5 millones de pesos); que tengan un integrante con Certificado de Vivienda Familiar del ReNaBaP; que cuenten con una persona que perciba la pensión vitalicia para veteranos de la Guerra de Malvinas; o que tengan un integrante con Certificado Único de Discapacidad (CUD), sujeto a la evaluación prevista por la normativa.

Cómo se aplicará la bonificación

La resolución establece que la bonificación adicional del 20% se calculará sobre el Precio Anual Uniforme (PAU) del gas natural y sobre el precio del gas propano indiluido por redes, según corresponda, y quedará limitada a los consumos base definidos para el régimen de subsidios focalizados.

La identificación de los hogares alcanzados estará a cargo de la Subsecretaría de Eficiencia e Información Energética, que deberá cruzar los datos del registro de subsidios con la ubicación de cada suministro. El padrón resultante será remitido al Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (ENReGE), que lo comunicará a las distribuidoras para que apliquen el descuento.

La sanción de la ley que modificó el régimen de Zona Fría estableció nuevos requisitos para acceder a la bonificación del gas y eliminó el descuento universal en distritos como General Pueyrredon.

Por el momento, la resolución no incluye un listado definitivo de localidades ni de usuarios beneficiarios. Por eso, aunque la clasificación bioambiental de General Pueyrredon permite cumplir con el requisito territorial, el acceso efectivo al descuento dependerá de que cada hogar reúna las demás condiciones.

El nuevo esquema marca un cambio respecto del régimen anterior: el descuento del 30% alcanzaba a los usuarios de las zonas incorporadas por la ampliación de 2021 sin exigir los nuevos criterios de acceso. Ahora, la bonificación adicional será del 20% y estará condicionada tanto a la inscripción en el régimen focalizado como al cumplimiento de los requisitos socioeconómicos o personales establecidos por la ley.