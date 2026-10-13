Zona Fría: la Defensoría del Pueblo fue a la Justicia para frenar la quita de subsidios al gas

El organismo a cargo de Marcelo Lacedonia presentó una acción de amparo colectivo ante la Justicia Federal de Mar del Plata.

La Defensoría del Pueblo de General Pueyrredon presentó este martes una acción de amparo colectivo ante la Justicia Federal de Mar del Plata para frenar los cambios en el régimen de Zona Fría que podrían dejar a miles de usuarios sin el beneficio en las facturas de gas.

Conforme a la presentación a la que accedió 0223, el pedido del organismo se dirige hacia el Ministerio de Economía y la Secretaría de Energía de la Nación, el Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (Enrege) y la prestadora Camuzzi Gas Pampeana.

En ese reclamo, pidieron detener la quita del subsidio al gas. "Solicitamos que se ordene mantener las condiciones tarifarias de Zona Fría, frenando de inmediato la aplicación de los filtros del Sistema de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF) para los usuarios de nuestra región", exigieron.

En su presentación, la Defensoría del Pueblo pidió mantener las condiciones tarifarias de Zona Fría.

En el mismo sentido, reclamaron que "se le prohíba al Enrege homologar cualquier cuadro tarifario nuevo sin que se realice previamente una audiencia pública" e instó que se declare inconstitucional la Ley 27.828 debido a que consideran que "rompe el principio de igualdad".

Al mismo tiempo, la entidad añadió que la legislación "obliga a los marplatenses a cumplir requisitos patrimoniales estrictos para mantener el beneficio, mientras que a la Patagonia se lo otorga de manera automática y sin condiciones, a pesar de compartir la misma clasificación climática".

En otro punto, se refirieron a "filtros patrimoniales absurdos" y rechazaron "subsidiariamente" los indicadores de exclusión, los cuales "dejan afuera del descuento por el solo hecho de tener un auto de menos de tres años o sumar tres inmuebles, que legalmente puede ser tu departamento junto a su cochera y su baulera, sin importar si los ingresos reales son bajos".

También solicitaron "que se declare inconstitucional la Ley 27.828 porque rompe el principio de igualdad".

"Solicitamos la inconstitucionalidad del mecanismo que permite trasladar automáticamente el costo de adquisición del gas a la factura, suprimiendo la participación ciudadana obligatoria", manifestaron en el documento.

Ahora, la Justicia Federal de Mar del Plata deberá analizar la presentación de la Defensoría del Pueblo y determinar si corresponde tramitarla como un proceso colectivo, ya que el reclamo busca representar a más de 262.000 hogares de la región. Si se le da ese carácter, el expediente deberá inscribirse en el Registro Público de Procesos Colectivos y se dará intervención al Ministerio Público Fiscal.