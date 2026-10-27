Descontroladas: filtran fotos de Máxima y su hija de gira en fiestas electrónicas

Máxima de Holanda cambió por unas horas la formalidad de la agenda real por una noche a puro ritmo y diversión. La reina fue vista junto a su hija Alexia en distintas fiestas de música electrónica en Ámsterdam, donde ambas se mezclaron entre el público, bailaron y compartieron momentos de complicidad que rápidamente comenzaron a circular en las redes sociales. Una postal descontracturada y poco habitual que dejó al descubierto otra faceta de la monarca.

Madre e hija participaron de varias propuestas del Amsterdam Dance Event, uno de los grandes encuentros de la escena electrónica. En los videos que se viralizaron, Alexia aparece disfrutando de la música mientras Máxima la filma con su celular. También se las ve conversando con otros asistentes y moviéndose al ritmo de los DJ, lejos de los protocolos y las ceremonias que suelen marcar sus apariciones públicas.

Para la ocasión, la reina eligió un look que combinó elegancia con un toque nocturno: una americana negra y un llamativo collar de piedras de distintos colores y formas. En otras imágenes, se la vio con un top negro de inspiración lencera, con tirantes y detalles de encaje. Alexia, por su parte, apostó por una imagen más juvenil, con una americana marrón sobre los hombros y un top asimétrico.

La primera parada fue Hemkade 48, un espacio ubicado en Zaandam, a las afueras de Ámsterdam, donde se celebraba la fiesta Tonno Disko & Friends. Allí disfrutaron de la música de Tonno Disko y luego tuvieron la oportunidad de fotografiarse con Armand van Helden, reconocido DJ estadounidense que figuraba entre los principales atractivos de la jornada. El evento había agotado sus entradas y se extendió desde la tarde hasta las 22.30.

Después de esa primera experiencia, Máxima y Alexia siguieron "de rotation" se trasladaron al Johan Cruijff ArenA para asistir al AMF, otro de los grandes eventos incluidos en la programación del Amsterdam Dance Event. Allí se acercaron al espacio desde el que Radio 538 transmitía una edición especial de Dance Department y saludaron al reconocido DJ neerlandés Armin van Buuren.

Lo que más llamó la atención fue la espontaneidad de la salida. Según confirmó un portavoz de la empresa propietaria de Radio 538, la visita no había sido organizada previamente. Así, Máxima volvió a mostrar una faceta alejada de sus compromisos institucionales y compartió con Alexia una noche diferente, entre música, encuentros inesperados y diversión. Una salida que dejó imágenes poco frecuentes de la familia real y que rápidamente despertó interés en las redes.