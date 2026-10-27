Supermercado chino desmiente las denuncias de vecinos por la presencia de ratas

Durante el fin de semana, vecinos del barrio Las Avenidas denunciaron que había aparecido mucha basura en la zona, y responsabilizaron a un supermercado chino por de la presencia de roedores en la zona.

En las imágenes a las que tuvo acceso 0223, se observaba una importante cantidad de residuos plásticos acumulados contra una pared afuera del depósito, además de varias bolsas que permanecían abiertas y contenían más desperdicios. "La basura queda depositada sobre la vereda y se repite a diario", manifestaron.

Este martes, desde el supermercado Super Life, ubicado en inmediaciones de las calles Cerrito y Gaboto, aclararon a este medio que el establecimiento “todavía no abrió sus puertas al público” y por ese motivo, al momento de la denuncia, no cuenta con alimentos que puedan causar que haya ratas en el barrio.

Desde el supermercado chino rechazaron las acusaciones.

“Estamos trabajando en su acondicionamiento para la próxima inauguración. Por lo tanto, no existe actividad comercial ni venta de alimentos perecederos que genere los residuos orgánicos a los que hace referencia la publicación. Los residuos propios de esta etapa son principalmente cartones, plásticos y materiales de embalaje. Nos preocupa que se responsabilice a nuestro comercio por la presencia de roedores en la zona sin que exista ninguna comprobación”, señalaron a través de una solicitada.

Desde el comercio explicaron que se ha realizado “una inversión importante para abrir un nuevo supermercado en Mar del Plata” y “respetan” los reclamos de los vecinos y es por eso que querían exponer su versión de los hechos.