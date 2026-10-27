Denuncian que Osde restringe la atención de afiliados en la sede de una clínica: "Es injustificada y arbitraria"

La Clínica Pueyrredon de Mar del Plata cuestionó salió al cruce de la prepaga Osde luego de que modificará la atención de sus afiliados a partir del 1 de noviembre. Según informó el establecimiento, la empresa de medicina dejará de cubrir los estudios de Diagnóstico por Imágenes para los usuarios del Plan 210 en su sede del shopping Paseo Aldrey, una medida que también afectará el acceso a la Unidad de Atención Espontánea (UAE).

Desde la institución advirtieron que la restricción no responde a un cambio en la infraestructura ni en los recursos médicos disponibles, sino a una modificación en las condiciones de cobertura establecidas por la prepaga.

“Desde Clínica Pueyrredon realizamos gestiones formales para que esta medida fuera revisada, pero Osde decidió mantenerla”, señalaron desde el establecimiento, que consideró “injustificada” la decisión, especialmente porque -según indicaron- los valores son los mismos en todas sus sedes.

De esta forma, a partir del próximo domingo 1 de noviembre, los afiliados al Plan 210 ya no podrán realizarse estudios de Diagnóstico por Imágenes con cobertura de Osde en la sede de la Clínica Pueyrredon ubicada en el Paseo Aldrey.

La modificación tendrá además consecuencias sobre la Unidad de Atención Espontánea. De acuerdo con la explicación de la clínica, los pacientes de ese plan tampoco podrán utilizar ese servicio en la sede, dado que una atención integral y segura requiere, en muchos casos, contar con estudios por imágenes para evaluar los cuadros médicos.

La sede de la clínica en el shopping Paseo Aldrey.

La restricción, aclararon, alcanza únicamente a esa prestación en la sede de Aldrey para los afiliados al Plan 210. El resto de los servicios continuará disponible para ellos, al igual que la atención para los afiliados de los demás planes de Osde.

La institución lamentó que la medida termine afectando a los pacientes y sostuvo que intentó sin éxito que la prepaga reconsiderara su postura. “Lamentamos profundamente que nuestros pacientes se vean afectados por una decisión que no compartimos”, concluyeron desde la clínica.