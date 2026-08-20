Clausuraron el área de internación de la Clínica Mar del Plata: "No pueden ingresar mas pacientes"

La situación de la Clínica Mar del Plata sumó un nuevo capítulo esta semana, luego de que personal del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires dispusiera la clausura momentánea del área de internación del establecimiento ubicado en San Luis y Alberti.

Según explicaron fuentes consultadas por 0223, la medida se adoptó a partir de una serie de irregularidades consideradas de gravedad. "Quedó momentáneamente clausurada el ala de internación por una serie de fallas considerables. La principal es la falta de personal médico. Hay problemas con la habilitación y la distribución de espacios, entre otras cosas", señalaron.

Por su parte, desde el gremio que tiene como secretaria general a Lina Guiorzzo, aseveraron que "no pueden ingresar más pacientes". "En el mientras tanto los compañeros están sin cobrar aún los salarios de julio", agregaron.

La Clínica Mar del Plata fue allanada el pasado viernes.

Aunque no trascendieron mayores detalles del procedimiento, la medida se contrapone con los resultados del allanamiento del pasado viernes, cuando se constató que la clínica continuaba funcionando con médicos de guardia, médicos de internación y personal de enfermería. "Hay atención, deficiente, pero hay", habían descripto.

Ahora, con la intervención del Ministerio de Salud bonaerense, el sector de internación quedó clausurado de manera preventiva, mientras continúa la investigación iniciada a partir de tres denuncias relacionadas con la atención de pacientes, una de ellas vinculada con el fallecimiento de una persona y una presunta mala praxis. Durante el procedimiento, encabezado por el fiscal de Delitos Culposos Germán Vera Tapia, se secuestraron las historias clínicas de los pacientes involucrados.

Los trabajadores reclaman el pago de los salarios de julio.

Sigue el conflicto salarial y se resiente la atención

El establecimiento atraviesa además un conflicto laboral por el atraso en el pago de salarios. Los trabajadores vienen realizando medidas de fuerza y denunciaron que percibieron solamente una parte de los haberes correspondientes al último mes.

En los últimos días, la situación generó preocupación por el impacto que puede tener sobre la atención de los pacientes. El conflicto de la clínica se da, además, en un contexto de fuerte presión sobre el sistema sanitario público de Mar del Plata, particularmente sobre el Hospital Interzonal General de Agudos (Higa), que comenzó a recibir pacientes que no conseguían internación en establecimientos privados