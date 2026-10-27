Incertidumbre en la Clínica Mar del Plata tras el fallecimiento de su dueño

Abraham Rabinovich, dueño de la Clínica Mar del Plata, falleció el miércoles pasado en medio de la delicada situación financiera que atraviesa el establecimiento de salud, que mantiene deudas salariales con sus trabajadores y genera preocupación por la continuidad de su funcionamiento.

Fuentes de la Asociación de Trabajadores de la Sanidad (Atsa) consultadas por 0223 señalaron que, al día de hoy, el personal tiene pendiente el pago de medio sueldo y que no habría pacientes internados en la institución tras la clausura que se dispuso meses atrás.

La incertidumbre también alcanza al futuro de la clínica. Según explicaron desde el gremio, desde hace tiempo la conducción estaba a cargo de las hijas de Rabinovich y trascendió la posibilidad de que una gerenciadora se haga cargo del establecimiento, aunque hasta el momento no hay nada concreto. "Es bastante preocupante la situación", resumieron.

Según pudo saber este medio, el deceso de Rabinovich se produjo la semana pasada. El hombre permanecía internado en otra clínica privada de la ciudad y se encontraba en un estado delicado de salud.

La crisis de la Clínica Mar del Plata no se limita al conflicto salarial. El 14 de agosto, la Justicia allanó el establecimiento ubicado en Alberti y San Luis, luego de recibir tres denuncias: una por averiguación de causales de muerte y otras dos por presunta falta de atención médica y abandono de persona.

Durante el procedimiento, encabezado por el fiscal Germán Vera Tapia junto a un médico del Ministerio Público y personal de la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI), se secuestraron las historias clínicas de los tres pacientes involucrados.