Jueves de rap y cumbia villera en el puerto de Mar del Plata

El puerto de Mar del Plata será escenario de una jornada increíble. Este jueves se presentarán en un mismo escenario con entrada gratuita Ariel el traidor y los pibes y Zika. La cita es en Ciudad Cultural Brewhouse (Diagonal Garibaldi al 4800).

Ariel "El Traidor" es un reconocido cantante, músico y compositor argentino, considerado una de las figuras históricas y fundacionales de la cumbia villera, que en esta oportunidad formará parte de una nueva edición de “Cumbia en el puerto”.

La propuesta invita a bailar y disfrutar de la cumbia en uno de los espacios musicales de la ciudad. La entrada es gratuita hasta las 23, con reserva previa.

Zica, por su parte, cerrará el año en la Ciudad Cultural en el marco de “Que Se Cuiden Ellos Tour 2026” y promete una velada a puro rap junto a su banda.

Así, desde las 20, se presentará junto a los artistas invitados 32 tecla y dikey.mnd.

Para ambas propuestas, los interesados deben reservar sus tickets previamente a través de CultuTickets.