El ciclo Jam a Tierra suma una fecha con Marplanautas Trío

La banda se presenta este fin de semana en Cuatro Elementos

Marplanautas Trío se presentará este sábado 24 a las 21.30 en Cuatro Elementos Espacio Teatral, ubicado en Alberti 2746. El show forma parte del ciclo Jam a Tierra, organizado por Vanesa Gumiero.

Marplanautas es un proyecto musical en el que conviven distintas sonoridades y géneros. Su repertorio, amplio y diverso, combina composiciones propias con versiones de músicos argentinos e internacionales como Spinetta, Piazzolla, Radiohead y Bob Marley. El trío está integrado por Juan Pablo Bonadero en piano y composición, Ariel Robles en bajo y Juan Miguel Carotenuto en batería y composición.

La fecha será compartida con el Trío FLP, formación integrada por Julio Fabiani, Federico Lera y Juan José Pérez Ortellado. La propuesta incluirá además una degustación de vinos.

Los interesados podrán adquirir sus entradas ingresando en www.espaciocuatroelementos.com o en la boletería de la sala.