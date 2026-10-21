El ciclo Jam a Tierra suma una fecha con Marplanautas Trío
Será el 24 de octubre a las 21.30 en Cuatro Elementos Espacio Teatral, ubicado en Alberti 2746.
Por Redacción 0223
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Marplanautas Trío se presentará este sábado 24 a las 21.30 en Cuatro Elementos Espacio Teatral, ubicado en Alberti 2746. El show forma parte del ciclo Jam a Tierra, organizado por Vanesa Gumiero.
Marplanautas es un proyecto musical en el que conviven distintas sonoridades y géneros. Su repertorio, amplio y diverso, combina composiciones propias con versiones de músicos argentinos e internacionales como Spinetta, Piazzolla, Radiohead y Bob Marley. El trío está integrado por Juan Pablo Bonadero en piano y composición, Ariel Robles en bajo y Juan Miguel Carotenuto en batería y composición.
La fecha será compartida con el Trío FLP, formación integrada por Julio Fabiani, Federico Lera y Juan José Pérez Ortellado. La propuesta incluirá además una degustación de vinos.
Los interesados podrán adquirir sus entradas ingresando en www.espaciocuatroelementos.com o en la boletería de la sala.
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