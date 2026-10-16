Natalie Pérez traerá su casa a Mar del Plata

Natalie Pérez volverá a Mar del Plata el próximo 17 de octubre y trasladará el universo de “Casa” al vivo. La actriz y cantante se presentará en el teatro Radio City junto a su banda. Antes de la presentación. habló con 0223.

"Tenemos mucha expectativa con este show, con volver a Mar del Plata para abrir la puerta de casa", sostiene. Es que "Casa", su quinto álbum marca una nueva etapa en su carrera en la que la actriz y cantante incursiona en diferentes géneros y pasa por varias emociones de manera libre.

“Casa” es quizá el trabajo más personal de Natalie desde que decidió dedicarse a la música. Las maquetas del álbum, explica en diálogo con 0223, las realizó en su casa y consideró que sus temas siempre surgieron de sus experiencias cercanas o personales y cotidianas. “Habla mucho de lo que me pasa a esta edad”, dice la artista del otro lado de la pantalla mientras ejemplifica con el tema “La mitad de mi vida” con el que abre el disco. Allí, Pérez sostiene que “siente que no hizo nada, aunque haya hecho todo”.

Con una puesta que potencia lo orgánico y lo emocional, Natalie despliega en vivo todo su diferencial: una conexión genuina con el público, una versatilidad que le permite moverse con naturalidad entre géneros y una presencia escénica que combina frescura, sensibilidad y energía.

“No es porque sea mío, las canciones son muy buenas”, dice y larga una carcajada al tiempo que reflexiona y sostiene que Casa muestra una evolución “sincera y real”. Natalie comenzó su carrera artística a los 13 años y desde entonces, se pone “un poco nerviosa cada vez que tengo que hacer una entrevista”

“Hay canciones que surgieron de lo cotidiano, no sé... por ejemplo Black Sheep la empecé a pensar mientras paseaba a Rope", dice al tiempo que sostiene que en su caso no hay un proceso creativo tradicional. "No es que me siento y digo voy a componer, obvio después viene todo el trabajo más formal del armado, pero no soy estructurada", sostiene.

Consultada sobre los momentos de su carrera, Natalie asegura que “El diluvio que viene” fue sin lugar a dudas uno de los más importantes a nivel artístico, al igual que, en su faceta de cantante lo fue la grabación de “Lágrimas y Flores” el tema que hicieron a dúo con Soledad Pastorutti, por lo que “el tifón de Arequito” significa para la actriz y, a nivel actoral destaca el trabajo que realizó en “Las Estrellas”.

Por último, la actriz detalló que con “Las Estrellas” pasa lo mismo que con “Casi Feliz”: “son series que hicimos hace años y que prendieron en la gente. Me sigue pasando que en la calle me paran para decirme “vuelvan” o “para cuando otra temporada””. En esta línea aclara que a los protagonistas de ambos elencos los entusiasma la idea aunque “no depende de nosotros”.

*Las entradas para el show de Natalie Pérez se encuentran en venta por Sistema Plateanet y en la boletería del teatro (San Luis 1750)





