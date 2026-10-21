Mario Luis vuelve a Brewhouse con los clásicos que marcaron generaciones

Mario Luis, el reconocido cantante tropical, llega a Ciudad Cultural Brewhouse Puerto (Diagonal Garibaldi al 4800) para brindar una noche inolvidable, repasando todos sus grandes éxitos y clásicos que marcaron generaciones. La cita es este viernes a las 21 y será una fecha imperdible para disfrutar de la música en vivo.

Con una trayectoria que lo ha convertido en una de las voces más queridas de la cumbia, Mario Luis promete hacer vibrar a su público con sus grandes éxito.

Este año, Mario Luis regresó a la música con “Confieso”, una canción que marca el inicio de una nueva etapa artística y que además funciona como el primer adelanto del que podría convertirse en el último disco de estudio de su carrera.

Nacido en San Genaro Norte en 1965, el cantante comenzó su camino artístico a comienzos de los años 80 cuando fue convocado para integrar Aclamado Amistad, grupo con el que construyó una de las etapas más importantes de la música tropical argentina durante más de dos décadas.

En 2006 inició su carrera solista con el disco “Mario Luis es Amistad o Nada” y rápidamente logró consolidarse como referente indiscutido de la cumbia romántica.

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