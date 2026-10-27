Se viene el 40° Encuentro Nacional de Rugby Infantil "Gustavo Togni"

Mar del Plata Club se apresta a vivir una jornada muy especial este sábado, cuando se realice el 40° Encuentro Nacional de Rugby Infantil Gustavo Togni. Las cuatro décadas de un evento que es todo un clásico en el calendario del rugby se festejarán a lo grande. Para empezar, con un número récord de chicos que le darán vida al encuentro: serán alrededor de 2.000 de entre 6 y 13 años llegados desde clubes de la URBA, Rosario, la zona y obviamente de la mayoría de los representantes de la Unión de Rugby de Mar del Plata.

Para las 8.45 está prevista la apertura con la participación de la Banda del GADA 601 y la inauguración oficial a cargo de las autoridades presentes. Y desde las 9.30 comenzará a jugarse al rugby en las distintas canchas esparcidas por todo el predio de Santa Celina.

Los chicos tendrán su tercer tiempo al mediodía, al igual que los entrenadores y luego habrá una serie de actividades recreativas a cargo del Emder para completar una jornada que seguramente mostrará un club colmado, como sucede en cada uno de los encuentros realizados desde 1985. Vale destacar que sólo la pandemia del coronavirus en 2020 puso una pausa a este "Gustavo Togni" que es un clásico y por el que han pasado jugadores que luego fueron Pumas como el rosarino Juan Imhoff. Duendes, su club de origen, es uno de los grandes del interior del país que habitualmente dice presente en Mar del Plata Club. Y este 2026 no será la excepción.

También llegarán con sus equipos San Luis de La Plata, Regatas Bella Vista, San Fernando, Los Tilos, Matreros, San Patricio, Monte Grande, Deportiva Francesa, Círculo Universitario de Quilmes, Náutico de Necochea, Camarones de Pinamar y los locales de Sporting, San Ignacio, Unión del Sur, Biguá y Comercial. Además claro de los chicos del club anfitrión.