Boca hizo pesar la jerarquía y le ganó a Independiente en Avellaneda

Boca desperdició algunas chances en el primer tiempo y le tocó sufrir durante gran parte del segundo, aunque aprovechó el fruto de sus inferiores para convertir sobre la hora y derrotar por 1-0 a Independiente, en la decimocuarta fecha del Torneo Clausura 2026. El único gol del partido disputado en el estadio Libertadores de América-Ricardo Enrique Bochini fue el defensor Facundo Herrera, con un cabezazo a los 43 minutos del segundo tiempo.

El triunfo sostiene al equipo de Rodolfo Arruabarrena en la punta de la tabla anual, con 57 unidades, y lo ubica segundo en la zona A, con 27 puntos, mientras que el “Rojo” llegó a su cuarto partido consecutivo sin ganar y es octavo, con 19 unidades. En la próxima fecha, el “Xeneize” jugará el superclásico del fútbol argentino, ante River el domingo primero de noviembre desde las 15:00, mientras que el equipo de Jadson Viera será visitante ante Defensa y Justicia, el lunes 2 desde las 19:00.

“A lo Boca” es la definición de un partido en el que al equipo del “Vasco” Arruabarrena le costó tener efectividad y en el que el arquero Álvaro Montero tuvo que erigirse como una de las figuras del encuentro, aunque la pelota parada y la cabeza de “Jagger” Herrera sentenciaron el triunfo de la visita.

En un segundo tiempo en el que había empezado a sufrir, un córner bajo al primer palo habilitó el pique veloz de Facundo Herrera, que se agachó para conectar de cabeza y clavar la pelota contra el poste derecho de Mele, que tiró el manotazo pero no pudo despejar.

Además, en el tercer minuto de descuento, un centro atrás desde la derecha llegó para que el delantero Iván Morales controle, gire y defina, aunque sacó un disparo débil que permitió que Montero se luzca sobre su poste derecho y defina el “Clásico” en favor de Boca.