Aldosivi hizo su parte y sigue soñando

Era un partido difícil, con mucho dramatismo y Aldosivi lo sacó adelante. Fue oportuno y despué se puso el overol, lo trabajó, lo luchó, lo aguantó y se quedó con tres puntos vitales para poder seguir ilusionándose con la permanencia. El "tiburón" derrotó 1 a 0 a Belgrano de Córdoba en el "José María Minella" y quedó a cuatro puntos de Riestra (que juega el lunes), cuando restan dos partidos para el final de la temporada.

Lo que viene después se verá. A Aldosivi lo único que le importa es el hoy y ahora y, en ese contexto, sacó adelante el partido que tenía que sacar, el que lo podía condenar y frente a un rival muy difícil. Con hambre y amor propio, el equipo de Javier Sanguinetti se aferró a los tres puntos que lo mantienen con esperanza.

El arranque fue de ida y vuelta, con el local siendo un poco más. Ahí, a los 19', un doble cabezazo en el área le dio la chance de abrir el marcador. Peinó Cordero, ganó Andrés Vombergar por el segundo palo y Aldosivi tomó la ventaja en el marcador.

Como era lógico, Belgrano tomó el protagonismo y empezó a irse contra Acosta que mostró solidez y seguridad junto a una defensa que sacó casi todo. Cuando no pudieron, como en la última de la etapa, Lisandro López chocó contra el palo derecho que ahogó el empate.

En la segunda mitad, otra vez tuvo la pelota la visita, pero Aldosivi defendió con el corazón. El "tiburón" no podía dejar escapar los puntos y desactivó casi todo lo que llegó. En la que no, otra vez en el final, la salvación fue el travesaño, para que una vez la moneda caiga para este lado.

Faltan seis puntos y Aldosivi quedó a cuatro de Riestra que debe una fecha (juega mañana con Instituto). Faltan Racing y River, no parece fácil, pero eso para adelante. Lo que había que hacer se hizo y nadie le quita la ilusión de soñar.

Síntesis

Aldosivi (1): Lucas Acosta; Santiago Moya, Néstor Breitenbruch, Joaquín Pombo y Braian Cufré; Felipe Anso, Martín García, Lucas Castro y Agustín Palavecino; Nicolás Cordero y Andrés Vombergar. DT: Javier Sanguinetti.

Cambios: ST 10' Andrés Chávez por Cordero, 21' Bautista Dadin y Alan Sosa por Anso y Castro, y 36' Federico Laurelli y Nicolás Zalazar por Cufré y Vombergar.

Belgrano (0): Thiago Cardozo; Leonardo Morales, Alexis Maldonado, Lisandro López y Adrián Spörle; Emiliano Rigoni, Adrián Sánchez, Franco Vázquez y Juan Velázquez; Lucas Zelarayán y Lucas Passerini. DT: Ricardo Zielinski.

Cambios: ST 17' Ramiro Hernandes por Sporle, 32' Alcides Benítez y Lautaro Gutiérez por Morales y Rigoni.

Goles: PT 19' Vombergar (A)



Árbitro: Sebastián Zunino.



Estadio: José María Minella.



