El sueño de Ramón Díaz: el DT rechazó tres ofertas para volver a River

Ramón y Emiliano Díaz no se volverán a estampar el escudo de Corinthians. Rechazan todo y esperan por River.

En las últimas horas, Corinthians se quedó sin entrenador luego de que la directiva del conjunto paulista decidiera despedir a Fernando Diniz. El "Timao" quedó eliminado en cuartos de final de la Copa Libertadores y se encuentra a un punto de la zona de descenso en el Brasileirao.

Para paliar la crisis deportiva, el club brasileño quiso contar con los servicios de Ramón Díaz, quien ya dirigió allí recientemente y dejó un gran paso detrás suyo, incluso con el Campeonato Paulista del 2025 conquistado.

Luego de varios días de negociaciones, el riojano optó por rechazar todas las ofertas que Corinthians le puso sobre la mesa. ¿El motivo? River. Sí: Ramón Díaz quiere un nuevo ciclo como entrenador en el Millonario y espera el llamado de Stefano Di Carlo para convertirse en el DT cuando el presidente y la gestión deportiva del club de Núñez lo decida.

En total, fueron tres las propuestas que le acercó el Timao a Ramón, incluyendo una última en la que cumplían con todos los requisitos que el riojano pretendía. Sin embargo, también la rechazó ante la posibilidad latente de volver a dirigir a River.

Además, no solo fue Ramón quien rechazó, sino que Emiliano, su hijo, también. Tras la negativa del DT, Corinthians se comunicó con su primogénito, que ejerce como su ayudante de campo, y nuevamente la respuesta fue negativa.

El deseo de ambos es regresar a River, donde dirigieron por última vez entre 2012 y 2014. Con Leonardo Ponzio como entrenador, ratificado por contrato hasta mediados del 2027, el Millonario deberá entablar negociaciones por ambas vías si quiere contar con Ramón Díaz como DT una vez más.



