Se cumplen 40 años del lanzamiento de Oktubre y se festeja en Brewhouse

Oktubre es el segundo disco de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. Este año, se cumplen 40 años del lanzamiento del material que marcó un antes y un después en la historia del rock argentino y, en este marco, el viernes desde las 23 Mala Sangre, el mejor tributo a Los Redondos subirá al escenario de Ciudad Cultural Brewhouse (Diagonal Garibaldi al 4800) y repasará todos los temas.

Entre los clásicos, no faltarán “Jijiji”, “Semen-Up”, “Preso en mi ciudad”, “Motor Psico” y “Canción para naufragios”.Durante la velada además participarán Fuego Ritual y Georgy Boy como bandas invitadas.

Formada a fines de 1993, Mala Sangre fue la primera banda marplatense en homenajear la obra de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, con especial atención al legado musical de Indio Solari y Skay Beilinson, junto con el universo visual asociado a Rocambole.

Mala Sangre subirá al escenario con Yule Gutiérrez, Catriel Iaconianni, Alberto Oliva, Javier Cosmai, Leo Castiglione y Rafael Lentino.

Las entradas pueden adquirirse en Cultutickets.

También se destacó por la icónica portada diseñada por Rocambole.



Con un sonido más oscuro que su debut Gulp!, Oktubre se convirtió en uno de los discos más importantes y queridos de la historia del rock nacional.