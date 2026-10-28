Quilmes y Unión no levantan: los golpes que complican el arranque de los equipos marplatenses

La Liga Argentina de Básquet dejó una jornada complicada para los representantes de Mar del Plata. Quilmes perdió por 80-75 ante Pico FC en el Parque Ángel Larrea, mientras que Unión sufrió una dura derrota por 90-63 frente a Centenario en Venado Tuerto. Los dos equipos evidenciaron dificultades para sostener su rendimiento y deberán trabajar para revertir un comienzo irregular en la competencia.

Quilmes no encuentra respuestas y cerró la gira con otra derrota

El equipo dirigido por Sebastián Saborido volvió a tropezar y sumó su segunda caída consecutiva en la Liga Argentina. Pese a un buen comienzo, el Cervecero no logró mantener la iniciativa y terminó cediendo ante un rival que creció con el correr de los minutos. Bryce Beamer volvió a ser la principal referencia ofensiva con 23 puntos y cinco rebotes, mientras que el brasileño Alberton Rodrígues aportó 11 unidades y ocho tableros. Manuel Alonso y Pablo Alderete también sumaron diez puntos cada uno.

El principal problema de Quilmes estuvo en su falta de efectividad desde el perímetro: convirtió apenas tres de sus 19 intentos de tres puntos. Después de cerrar el primer cuarto arriba por 20-17, el conjunto marplatense perdió terreno y llegó al entretiempo en desventaja por 39-33. Pico FC aprovechó ese momento para tomar el control del partido y amplió la diferencia hasta cerrar el tercer período 58-46. Juan Ignacio Rodríguez Suppi y Rodrigo Sánchez, ambos con 20 puntos, fueron determinantes para el local, mientras que el ex Quilmes Joaquín Ríos aportó 15 unidades y ocho rebotes.

En el último cuarto, el Cervecero intentó reaccionar con Beamer como estandarte y algunas apariciones de Alonso, pero no le alcanzó para completar la remontada. La derrota dejó a Quilmes con un récord de 1-3 y la necesidad de hacerse fuerte en el estadio José Martínez. Su próximo compromiso será el 10 de noviembre frente a Villa Mitre de Bahía Blanca, una oportunidad para recuperar confianza y volver a sumar en la Liga Argentina.

Síntesis:

Quilmes: Beamer 23, Rafinha 11, Alderete 10, M.Alonso 10, Duvanced 6, Luna 6, A.Alonso 5, Dominé 4

Marcador: 17-20, 39-33, 58-46, 80-75

Estadio: "Parque Ángel Larrea"

Unión sufrió una dura derrota ante Centenario

La situación tampoco fue favorable para Unión, que tuvo un estreno complicado en su primera salida de Mar del Plata en esta temporada. El conjunto conducido por Juan Aquino cayó por 90-63 frente a Centenario de Venado Tuerto y quedó con un registro de una victoria y dos derrotas. Patricio Piñero fue el máximo anotador del Celeste con 17 puntos, seguido por Eric Kibi, con 11, y Joaquín Cabrera, con diez. Sin embargo, el equipo nunca encontró la regularidad necesaria para competir de igual a igual.

Centenario dominó el encuentro desde los primeros minutos y construyó una diferencia cada vez más amplia ante un Unión que tuvo dificultades para generar juego y controlar los rebotes. El conjunto marplatense terminó con apenas cinco asistencias, una cifra que reflejó sus problemas para encontrar fluidez ofensiva. Del otro lado, Nicolás Rizzotti también sumó 17 puntos y Jacob Tryon completó una destacada actuación con 11 unidades y diez rebotes, dentro de un equipo local que tuvo seis jugadores en doble dígito.

El equipo de Aquino deberá pasar rápidamente la página y enfocarse en su próximo desafío frente a Deportivo Norte de Armstrong, programado para el jueves a las 21.30. La ausencia del base Guillermo Navarro y la intención de sumar una ficha interna aparecen como factores importantes en la construcción del plantel. Tanto Quilmes como Unión necesitan transformar estos tropiezos en oportunidades de crecimiento para mejorar sus registros y encontrar mayor regularidad en una Liga Argentina que recién comienza.

Síntesis:

Unión: Piñero 17, Kibi 11, Cabrera 10, Corroto 7, Varas 6, Montoya 6, De La Fuente 2, Flossi 2, Zarini 2

Marcador: 29-11, 55-27, 75-40,90-63

Estadio:"Mateo Migliore"