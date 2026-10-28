Un trágico accidente ferroviario ocurrió este miércoles cerca de las 9 de la mañana en las cercanías de Urda, Toledo (España), cuando dos trenes de alta velocidad colisionaron dejando un saldo de al menos 64 personas fallecidas y numerosos heridos.

Los trenes involucrados pertenecían a las compañías Renfe, en un trayecto hacia Sevilla, e Iryo, y transportaban más de 480 pasajeros en total. Tras el impacto, dos vagones sufrieron descarrilamiento y cayeron por un terraplén, lo que complicó las tareas de rescate y evacuación.

Jesús Jerónimo, pasajero de 54 años que viajaba en el segundo vagón del AVE con destino a Sevilla, relató: “Ha salido gente despedida. Hemos pensado que habíamos descarrilado”. Además, comentó que al salir pudieron ver cómo la formación estaba inclinada y observaron a numerosas personas heridas y nerviosas.

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, expresó su consternación por el siniestro a través de las redes sociales, asegurando que seguía la situación junto con las autoridades responsables. “Consternado ante el grave accidente de trenes en Toledo”, escribió Sánchez, quien afirmó estar en contacto permanente con el ministro de Transportes y el presidente de Castilla-La Mancha.

Por su parte, Manuel Galáns, alcalde de Urda, informó que Protección Civil solicitó al ayuntamiento acondicionar un pabellón deportivo para asistir a los pasajeros afectados por el choque. Este centro se preparaba para recibir a las personas evacuadas en medio del amplio operativo de emergencia desplegado en la zona.

Las autoridades locales y los servicios de emergencia continúan trabajando en el lugar para atender a los heridos y garantizar la seguridad de los afectados, mientras la región permanece en alerta por la magnitud de este grave accidente ferroviario.