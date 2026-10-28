"Superhumillada": habló una de las protagonistas del escándalo del momento

El cantante quedó en el centro de la polémica tras grabar con una joven indicada como la "tercera en discordia".

Julieta Prandi y Emanuel Ortega ya van camino al divorcio. La modelo y el músico protagonizan el escándalo del momento y ella se ocupó de dejar en claro que no hay vuelta atrás en su decisión de terminar con la pareja. En las últimas horas se conoció un dato que justificaría el final del matrimonio.

Yanina Latorre sacó a la luz la condición que la modelo le había impuesto

le tenía prohibido grabar con chicas y, si lo hacía, tenía que avisarle

Josefina Lynch

Al aire de SQP (América),a su esposo en el último tiempo, y que él se negó a cumplir. “Ella”, disparó. También dijo que la polémica se desató cuando vio quehabía subido una historia de Instagram desde el estudio del artista.

“Cuando Prandi la vio, le escribió a Emanuel y le dijo que no lo quería ver más, que era un mentiroso y que no volviera a la casa. Y lo bloqueó de todos lados”, añadió. En los últimos días, también se comentó que Julieta estaría furiosa con Ana Paula Dutil, la exmujer de Ortega que ofició de nexo con Josefina.

Prandi, por su parte, habló de su presente con Fernanda Iglesias y le contó que no tiene ni una pequeña intención de volver con el autor de "A escondidas". “Él es una persona que necesita estar seduciendo, necesita revalidarse todo el tiempo sin medir a quién va a lastimar”, explicó.

Prandi sostuvo que lo único que desea en este momento es alejarse para poder sanar. “Una cosa aprendí de toda la mierda que me tocó en esta vida y es que primero debo respetarme yo, jamás negociar mi paz. Yo ya no puedo con esto, me siento superhumillada”, cerró con el corazón destrozado.