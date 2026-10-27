Habló una de las involucradas en el trío con Emanuel Ortega: "Que pida disculpas"

La separación de Julieta Prandi y Emanuel Ortega, anunciada apenas 27 días después de su casamiento, no da respiro al mundo del espectáculo. La situación tomó mayor dimensión a partir de las versiones que señalaron una presunta infidelidad del músico y mencionaron a Josefina Lynch como una posible tercera en discordia. Los rumores también sumaron a su hermana Tita. Frente a la circulación de esos dichos, la cantante decidió volver a expresarse públicamente y puso un límite a las afirmaciones que, según explicó, también terminaron involucrando a su familia.

A través de sus historias de Instagram, Josefina se expresó ante la situación que vivió. “Durante estos días me abstuve de hablar más de lo que ya hice porque pensé que era lo mejor. Pero no puedo permitir que se metan con mi familia”, escribió. “Mi hermana y yo cantamos juntas desde que éramos chicas. Fuimos al estudio porque amamos la música y queríamos cantar juntas, como solemos hacer. Eso es todo lo que pasó”, sostuvo en alusión a los rumores de trío sexual con Ortega que se dieron a conocer en SQP (América).

“La persona que inventó este rumor de índole sexual debería, como mínimo, pedir disculpas”, afirmó. “Al parecer, al circo mediático le resultó imposible creer que dos mujeres que cantan pudieran ir a un estudio de grabación a hacer música juntas y no a tener sexo”, expresó Lynch.

En otra de sus historias, la joven amplió su crítica y planteó una reflexión sobre el modo en que se construyó la versión. “Quizás todos deberíamos preguntarnos si dos hombres, más aún, hermanos, recibirían las mismas acusaciones aberrantes en las mismas circunstancias”, escribió.

“Quiero poner fin a todo esto y recordar que del otro lado de estas afirmaciones repudiables hay personas reales”, expresó. De esta manera, Lynch volvió a negar cualquier vínculo sentimental con Ortega y dejó en claro que su intención es apartarse de la polémica que se instaló tras la separación de Prandi y el músico.