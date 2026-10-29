Los vecinos se ofrecen a pagarle el alquiler: un hombre en situación de calle busca un hogar para él y sus dos perros en Mar del Plata

Jonathan tiene 36 años y hace varios años que vive en situación de calle. En el último tiempo, un grupo de vecinos de Mar del Plata se convirtió en su principal red de contención; lo ayudan con comida, ropa, frazadas y atención veterinaria para sus animales. Ahora, sin embargo, enfrentan una dificultad que no logran resolver: encontrarle un lugar donde pueda vivir junto a sus dos perros.

La propuesta solidaria está en marcha. Según contaron quienes lo acompañan, un vecino está dispuesto a pagar entre 300.000 y 350.000 pesos mensuales de alquiler. También le ofrecieron trabajo, pero para empezar necesita resolver primero dónde instalarse con sus mascotas.

La mujer remarcó que la alimentación, la ropa y otros elementos básicos están cubierto.

“Lo único que quiere es un lugar para él y para los perros para poder empezar a trabajar de nuevo”, relató Silvia, una de las vecinas que participa de la iniciativa, en diálogo con 0223.

Una búsqueda urgente para conseguir un techo

La situación se volvió más apremiante después de que Jonathan tuviera que dejar el lugar donde solía pasar las noches, en las inmediaciones de un local de mascotas ubicado en Libertad y Pampa. Según el testimonio de una vecina, el hombre se refugiaba en un sector cubierto del comercio, donde el propietario le permitía permanecer porque cuidaba la entrada y la mantenía limpia.

Sin embargo, de acuerdo con su relato, la Patrulla Municipal lo retiró del lugar y "quisieron sacarle los perros". Desde entonces, quienes lo ayudan intentan encontrarle una alternativa para que no vuelva a quedar expuesto al frío y a las lluvias.

“Estamos llamando a todos lados, averiguando alquileres y no podemos conseguir nada”, expresó Silvia con mucha angustia. La búsqueda se complica porque muchos propietarios exigen depósito y no aceptan alquilarle a alguien que tiene perros.

Un grupo de vecinos le garantiza el pago de hasta $350 mil mensuales

La necesidad es inmediata: “Aunque sea un galpón con un baño, un garaje con un baño, un lugarcito. Es lo esencial, es urgente, pero urgentísimo es lo que más necesita”, pidió la vecina.

La mujer remarcó que la alimentación, la ropa y otros elementos básicos están cubiertos gracias a la colaboración de los vecinos. Por eso, el objetivo principal es conseguir un espacio donde Jonathan pueda instalarse con sus animales y recuperar cierta estabilidad.

Sus perros y su propia salud, otra preocupación

A la dificultad de no tener un hogar se suma la preocupación por la salud de Jonathan y la de uno de sus perros, que atraviesa un cuadro de bronconeumonía y necesita continuar con el tratamiento veterinario.

Los vecinos se organizaron para llevar al animal para que sea atendido, comprarle los medicamentos y ayudar a su cuidador a cumplir con las indicaciones. Incluso, una mujer aportó el dinero para castrar a una de las perras.

“Él tiene su cuaderno donde anota toda la medicación que le tiene que dar a la perra, los horarios, todo”, contó la vecina, quien destacó el compromiso de Jonathan con el cuidado de sus animales.

El hombre también necesita atención médica. Según explicaron quienes lo conocen, tiene antecedentes de problemas respiratorios y debe realizarse controles en el Hospital Regional. Sin embargo, la falta de un lugar seguro donde dejar a sus perros dificulta que pueda concurrir a las consultas.

Jonathan tiene 36 años y vive en situación de calle.

“Estamos muy preocupadas por la salud de él y por la salud del perro”, señaló la mujer, que insistió en que encontrar un techo permitiría atender ambas situaciones.

Los vecinos destacan su voluntad de salir adelante

Quienes impulsan el pedido solidario conocen a Jonathan desde hace más de dos años y aseguran que, durante ese tiempo, construyeron un vínculo cercano con él. Le acercaron comida, ropa y abrigo, y también lo acompañaron en el cuidado de sus animales.

Según relataron, Jonathan tuvo trabajos anteriormente y sabe realizar distintas tareas. Ahora, aseguran, tiene una nueva posibilidad laboral, pero necesita resolver su situación habitacional para poder aprovecharla.

“Es un pibe súper honesto, súper educado”, describió. También destacó que suele ayudar a otras personas que atraviesan dificultades económicas, incluso cuando él mismo tiene necesidades.

Como ejemplo, recordó que en una oportunidad le dio una bolsa de pan a un hombre mayor que pasaba por el lugar y que, cuando ve a alguien que necesita comer, comparte lo que tiene.

“Estamos llamando a todos lados, averiguando alquileres y no podemos conseguir nada”, expresó Silvia.

La historia de Jonathan, sin embargo, también está atravesada por situaciones difíciles. Una de las mujeres que lo acompaña recordó que años atrás tenía un carrito y que, después de atravesar distintos problemas personales, terminó nuevamente en la calle. También contó que sufrió episodios de violencia y que perdió a una de sus perras en circunstancias traumáticas.

Pese a todo, sus vecinos aseguran que quiere volver a trabajar y reconstruir su vida. Por eso, ahora buscan una oportunidad concreta que le permita dar el primer paso.

Cómo ayudar a Jonathan

El pedido de quienes lo acompañan es conseguir una vivienda o un espacio sencillo que pueda alquilar junto a sus dos perros. No necesariamente debe ser una casa: también podría servir un galpón, un garaje con baño u otro lugar seguro donde pueda resguardarse y comenzar a trabajar.

La propuesta cuenta con un apoyo económico concreto: un vecino está dispuesto a cubrir un alquiler de 350.000 pesos mensuales. El problema, por el momento, es encontrar a alguien que esté dispuesto a ofrecerle un lugar que acepte sus animales y que no pida sumas millonarias como depósito.

Quienes deseen colaborar pueden comunicarse con Silvia Montanelli al 2235228266.

“Nos da mucha pena no poder hacer nada por él”, expresó la vecina, que aseguró que el grupo está agotado de buscar alternativas sin encontrar una solución.

Mientras tanto, Jonathan sigue dependiendo de la solidaridad de las personas que lo conocen y lo acompañan. Para ellas, conseguirle un techo no significa solamente sacarlo de la calle, sino darle la posibilidad de cuidar a sus perros y atender su salud.

Quienes tengan un espacio disponible para alquilarle o puedan colaborar para encontrar una solución habitacional pueden comunicarse con Silvia Montanelli al 2235228266.