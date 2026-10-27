Es costurera, se le incendió la casa y perdió todo, incluida su máquina: cómo ayudar a María Edith

Las donaciones para ayudar a María Edith se pueden acercar a la Granja Chicken Manía, en William Morris 9281.

Una costurera del barrio San Antonio sufrió el viernes el incendio de su vivienda cuando explotó una estufa eléctrica y perdió absolutamente todo, incluida su máquina de trabajo. Necesita materiales, alimentos, prendas de vestir y muebles.

Según relató María Edith a 0223, el episodio se registró el viernes pasado alrededor de las 20 y las llamas se propagaron sumamente rápido en el inmueble de Magallanes 8400. "No pude hacer absolutamente nada", recordó.

Explotó la estufa eléctrica, se le incendió la casa y perdió todo.

A pesar de las pérdidas materiales y el fallecimiento de tres mascotas, destacó que tuvo "suerte" de que en el momento del siniestro un patrullero se encontraba a dos cuadras, en la estación de servicio de la avenida Polonia, y pudo asistir la emergencia "enseguida" y llamar a los bomberos.

"Me sacaron de adentro porque yo quería volver a entrar por los animalitos. Murieron tres y rescaté al resto", explicó la mujer que vio arder su hogar desde hace 21 años.

En el incendio murieron tres animales, aunque consiguió rescatar a los restantes.

Conforme a la costurera, "no quedó nada y prácticamente todo quedó destruido", perdiendo muebles, vestimenta, artículos de cocina y su máquina, entre otros elementos.

En ese sentido, contó que buscará reparar su herramienta de trabajo, que se trata de "una recta industrial", y sostuvo que en el accidente también se rompieron los vidrios y se quemó una parte de las paredes.

La vivienda del barrio San Antonio sufrió daños estructurales significativos.

Por otro lado, un inspector le dijo que un sector del techo "estaba peligroso" y expresó que debe "cambiar chapas, aberturas, maderas y puertas", al mismo tiempo que necesita una nueva instalación eléctrica.

Aquellos interesados en colaborar en la causa y ayudar a María con materiales, alimentos, prendas de vestir y muebles pueden comunicarse al 2236198783 o directamente se pueden acercar las donaciones a la Granja Chicken Manía, en William Morris 9281.