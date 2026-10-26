Todos por Zoe: tiene 11 años, lucha contra la leucemia y espera un tratamiento que podría evitar un trasplante

Zoe Luna tiene 11 años, va a la Escuela Primaria N° 47 Ricardo Gutiérrez y atraviesa uno de los momentos más difíciles de su vida. Recientemente fue diagnosticada con leucemia linfoblástica aguda tipo B y, luego de que el primer tratamiento no diera los resultados esperados, debió ser nuevamente hospitalizada para comenzar una terapia más fuerte e invasiva. Mientras enfrenta la enfermedad, sus padres, ambos desempleados, apelan a la solidaridad para afrontar los gastos que surgen durante este proceso.

La niña comenzó su tratamiento en el Hospital Interzonal Especializado Materno Infantil (Hiemi), donde recibe atención médica en agosto. Su familia se mostró "muy contenta y agradecida" por el acompañamiento del equipo de salud, que se hace cargo del tratamiento, aunque explicó que existen otros gastos e insumos que deben cubrir por fuera de la atención hospitalaria y que representan una dificultad económica.

Tras ser hospitalizada nuevamente comenzó un tratamiento más fuerte e invasivo.

"Zoe estuvo con un tratamiento que no funcionó, entonces ahora estamos con otro que es mucho más fuerte e invasivo para ver si salen las células cancerígenas de la médula", contó su mamá en diálogo con 0223.

La incertidumbre también atraviesa cada etapa de este camino. La familia espera que la nueva terapia dé resultado y permita que Zoe evolucione favorablemente, aunque sabe que el proceso puede presentar nuevos desafíos. "Tenemos que esperar hasta la quimio 78, si no mejora, será sometida a un trasplante", reveló su madre.

La niña comenzó su tratamiento en el Hospital Interzonal Especializado Materno Infantil.

"Estamos a la espera de este nuevo tratamiento para ver si las células se van borrando. Todo depende de cómo vaya el tratamiento y evolucione ella", explicó.

En medio de la preocupación por la salud de su hija, sus padres deben concentrar todas sus energías en acompañarla y estar pendientes de cada avance. Tanto su mamá como su papá se encuentran sin trabajo y están dedicados al cuidado de la pequeña y sus hermanos, una situación que vuelve todavía más difícil afrontar los gastos cotidianos que se suman a la enfermedad.

Tanto su mamá como su papá se encuentran sin trabajo y están dedicados al cuidado de la pequeña.

Por ese motivo, impulsaron la campaña solidaria "Todos por Zoe Luna", con la esperanza de reunir fondos que les permitan cubrir las necesidades que surgen durante el tratamiento. Cada colaboración representa una ayuda para aliviar las preocupaciones económicas de la familia y permitir que Zoe continúe concentrada en lo más importante: atravesar esta etapa con el acompañamiento y el amor de sus seres queridos.

Cada colaboración representa una ayuda para aliviar las preocupaciones económicas de la familia.

Quienes quieran colaborar pueden realizar una transferencia al alias Adriano31, a nombre de Adriano Alejandro Luna. También pueden comunicarse con el papá de Zoe al 223 497-5698 para conocer otras formas de ayudar.