Desesperada búsqueda de un hombre de 56 años en Mar del Plata: desapareció de un hogar

La búsqueda de Hernán Federico Alverte, de 56 años, mantiene en alerta a su entorno en Mar del Plata. El hombre se retiró del hogar en el que reside y todavía no pudo ser localizado. Ante esta situación, solicitaron colaboración para dar con su paradero.

Alverte vive en el hogar La Casita, ubicado en Bolivia al 1955. Según informaron, el hombre ya se había ausentado anteriormente del establecimiento, aunque solía regresar en un plazo máximo de tres días. En esas oportunidades, había sido encontrado por personal municipal.

No tiene familiares en Argentina.

El hombre tiene contextura robusta, mide aproximadamente 1,65 metros, es de tez trigueña, tiene el pelo corto y blanco en los costados y los ojos oscuros. Además, no presenta tatuajes, cicatrices ni piercings.

Al momento de retirarse del hogar, vestía un saco verde oscuro y un pantalón de jean azul. También llevaba dinero en efectivo, su documento de identidad y un teléfono celular.

Desesperada búsqueda de un hombre de 56 años en Mar del Plata: desapareció de un hogar

Otro dato que aportaron es que utiliza redes sociales a nombre de Alverte Hernán. Según la información difundida, no tiene familiares en Argentina, por lo que resulta fundamental la colaboración de la comunidad para obtener información que permita encontrarlo.

Ante cualquier dato que pueda contribuir a dar con su paradero, se solicita comunicarse con el 911.