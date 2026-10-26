Piden dadores de sangre con urgencia para Dilan, el adolescente atropellado cuando salía de la escuela

El menor fue arrollado por una camioneta conducida por un sujeto de origen chino en Juan B. Justo y Bernardo de Irigoyen.

La familia de Dilan, el adolescente de 16 años que lucha por su vida tras ser atropellado por una camioneta cuando salía de la escuela en Mar del Plata, pidió la colaboración de la comunidad para conseguir dadores de sangre, mientras el menor continúa internado en grave estado en el Hospital Interzonal General de Agudos (Higa).

A través de sus redes sociales, su mamá Lourdes difundió un pedido urgente para quienes puedan acercarse al Centro Regional de Hemoterapia, ubicado en Estado de Israel 3698, y donar sangre a nombre de su hijo, Dilan Aaron Palma. "Mañana se necesitan muchos dadores de sangre", remarcaron.

En una actualización publicada este lunes, la madre contó que el chico continúa dormido y que, por el momento, los médicos no pueden avanzar con las evaluaciones neurológicas. Además, indicó que su función renal empeoró levemente y que volvió a presentar picos de fiebre, que están siendo tratados por el equipo médico.

El Centro Regional de Hemoterapia recibe donantes de lunes a viernes, de 7:30 a 12.

“Yo le hablo y él aprieta mi mano, eso me sigue dando paz”, expresó Lourdes, quien solicitó que continúen las oraciones por la recuperación de Dilan, el funcionamiento de sus riñones y el control de la fiebre.

La víctima permanece internada desde el miércoles 21 de octubre, cuando fue atropellada en la esquina de avenida Juan B. Justo y Bernardo de Irigoyen, mientras regresaba de la escuela junto a sus compañeros. A raíz del impacto, sufrió un traumatismo de cráneo, un hematoma en la cabeza, contusiones cerebrales, un golpe en el tórax y una lesión en un pulmón, por lo que debió ser intervenido de urgencia.

El adolescente fue atropellado el miércoles 21 de octubre en la esquina de avenida Juan B. Justo y Bernardo de Irigoyen.

Dónde donar sangre

Según la información difundida por la familia, el centro recibe donantes de lunes a viernes, de 7:30 a 12. Los interesados también pueden realizar consultas telefónicas a los números 478-7445 y 478-7455.

La familia pidió difundir el mensaje para que el llamado llegue a la mayor cantidad de personas posible y puedan conseguir los donantes que necesita el adolescente.