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Sigue en carrera: la preventa de entradas para el Festival de Cine es un éxito y mantendría la categoría

Desde la organización del Festival celebraron que, a una semana del inicio del evento haya sold out. Algo que no se registraba desde hace una década.

La preventa de entradas es un éxito

29 de Octubre de 2026 12:14

Por Redacción 0223

PARA 0223

Falta una semana para el inicio del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata y, por primera vez desde hace una década, la preventa de entradas superó las expectativas y ya hay funciones que registran tickets agotados.

La noticia se da a conocer luego que las autoridades del Festival indiquen que el evento estaba al borde de perder su categoría por la falta de público que registran las últimas ediciones.

"¡La preventa fue un éxito: más de 15.000 entradas vendidas y 4 funciones agotadas!", indicaron desde la organización del Festival. En la misma línea, detallaron que la expectativa por el 41° Festival Internacional de Cine de Mar del Plata sigue creciendo y la venta general de entradas continúa abierta.

Para esta edición, con el objetivo de promover la asistencia del público, se lanzaron packs de cinco entradas por $15.0000 y de diez tickets por $25.000, los cuales se pudieron adquirir desde el 15 de septiembre hasta el domingo 18 de octubre. Según consideraron desde el festival, la preventa "funcionó muy bien" y "es una construcción" que realizarán "todos los años".

Además, se confirmó la proyección de películas gratuitas en Villa Victoria de las películas nacionales  La virgen de la tosquera, Risa y la cabina del tiempo, Parque Lezama, Yo Narciso, Lo dejamos Acá, El Partido y Huellas, de Qué Digital.

 

 

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