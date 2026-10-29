La búsqueda de Agustín Randazzo, un argentino de 51 años, llegó a su fin tras confirmarse que fue encontrado muerto luego del trágico choque de trenes ocurrido en Toledo, España.

La familia de Randazzo había expresado su preocupación al desconocer su paradero inmediatamente después del accidente. La noticia del hallazgo fue comunicada por Roberto Piazza, diseñador y amigo cercano de la víctima.

Choque de trenes: confirmaron la muerte del argentino Agustín Randazzo

“Tengo contacto con amigos; hace media hora llegó el mensaje de que lo habían encontrado, lo encontró la Guardia Civil”, precisó Piazza a la señal de noticias LN+.

Por su parte, el diseñador expresó: “Fue una persona maravillosa conmigo y mi pareja y sus amigos. Un tipo supercopado y divertido. Cuando estaba viviendo en Madrid, él siempre me ayudó. Estaba en pareja con un chico nuevo. Hasta hace un rato lo estaban buscando, pero ya se conoció que la Guardia Civil encontró el cuerpo”.

Antes había sido identificada Ana Martina Conte Grand

Randazzo vivía en España desde 2002 y hacía con frecuencia el trayecto entre Madrid y Sevilla por motivos de trabajo. Esta vez, el tren de alta velocidad en el que viajaba chocó contra otra formación de la empresa Iryo.

De este modo, Randazzo se convirtió en el segundo argentino fallecido en la tragedia. Antes había sido identificada Ana Martina Conte Grand, una podóloga sanjuanina de 32 años que vivía en Andalucía y viajaba en el coche 7 junto a su hermano Zacarías, quien sobrevivió.