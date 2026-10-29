Monte Grande: filmaron a un hombre mientras enterraba vivo a su perro y lograron salvar al animal

Un hombre fue captado mientras intentaba enterrar vivo a su perro y, gracias al video, pudieron salvar al animal y trasladarlo a un hospital veterinario. El lamentable episodio ocurrió en la localidad bonaerense de Monte Grande, partido de Esteban Echeverría. Tras viralizarse la filmación, el animal fue desenterrado y pudo ser asistido.

Según precisó El Diario Sur, en las diligencias intervino la Guardia Urbana del municipio, que llevó al perro al hospital veterinario de la localidad y luego fue trasladado a un sanatorio porteño.

Los especialistas que lo atendieron determinaron que padecía moquillo, una enfermedad viral que afecta a los perros. También tenía garrapatas y no estaba bien cuidado.

El perro, cuyo nombre es Rocky, quedó a cargo de una mujer, que se responsabilizó de los cuidados y la consulta veterinaria. A su vez, la intención de los vecinos es presentar una denuncia por maltrato animal, con el video como prueba.

Delitos

En la provincia de Buenos Aires, el maltrato y la crueldad animal son delitos penados por la Ley Nacional N.º 14.346, que establece penas de 15 días a 1 año de prisión. La norma considera maltrato o crueldad las siguientes acciones:

• No alimentar a los animales en cantidad y calidad suficientes.

• Maltratarlos con instrumentos que causen dolor o castigos innecesarios.

• Hacerlos trabajar en jornadas excesivas o cuando no se encuentran en buen estado físico.

• Estimularlos con drogas sin fines terapéuticos.

• Abandonarlos deliberadamente, mutilarlos sin anestesia o realizar actos de vivisección con fines ajenos a la investigación científica.