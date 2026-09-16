Trasladaron a los pingüinos del Aquarium a un refugio: la emotiva llegada

Luego del escándalo en el que quedaron envueltos los más de 40 pingüinos que se mantenían en el predio del exAquarium, a la espera de una resolución judicial y de precios millonarios con los que se los ofrecía para ser rematados, los ejemplares tuvieron un final más feliz.

Por decisión de la Justicia, los animalitos fueron trasladados esta semana a Bubalcó, un refugio ubicado en la Patagonia, donde a partir de ahora vivirán todos juntos. "Estos pingüinos de Magallanes estaban en Mar del Plata pero ya no era posible cuidarlos allí. Por decisión de la justicia vinieron a Bubalcó en donde nos da mucho orgullo haberles preparado este nuevo hogar y ser parte de darles un refugio donde vivir tranquilos y cuidados", comunicaron.

Junto a videos en los que se muestra la llegada y la posterior recorrida de los ejemplares, los responsables del lugar dijeron estar "muy emocionados": "Viéndolos conocer su nuevo hogar, ver sus primeros saltos al agua y yendo de un lado al otro explorando de a poco el canal y las diferentes rampas que preparamos para ellos. Todavía no recorrieron ni un tercio de su nueva casa".

Según explicaron, ellos "nacieron y se criaron toda su vida en cautiverio", por lo que "necesitan del cuidado humano para sobrevivir y no pueden liberarse": "Nuestro parque es eso: un refugio para aquellos que no pueden vivir en su hábitat".

El traslado se realizó luego del pedido de grupos proteccionistas que solicitaron que se resuelva la situación de los animales que se encontraban a pesar del cierre en el predio, con un destino incierto. "Ahora su hogar es acá donde vamos a seguir aprendiendo junto a ellos y tener habilitado un nuevo espacio para recibir rescates que lo necesiten. Gracias a todos los que sumaron su granito de arena para que estos pingüinos tengan un nuevo comienzo", remarcaron desde el refugio.

Además, agregaron: "Gracias a sus cuidadores anteriores por cuidarlos tanto, sabemos que les dolió verlos partir (los pueden visitar cuando quieran), gracias a este equipo comprometido y apasionado por los animales que siempre pone todo de sí".