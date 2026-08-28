Desesperada búsqueda de Uma: salió de su casa en un descuido y su familia teme que alguien se la haya llevado

Desapareció en la zona de Vértiz y Galicia. La familia ofrece recompensa para quien tenga información.

Hay una familia que desde el miércoles mira la calle con la esperanza de volver a ver aparecer a Uma. La cachorra tiene casi seis meses y desapareció el 26 alrededor de las 12 del mediodía, en la zona de Galicia y Vértiz.

Su dueña Aldana contó a 0223 que Uma estaba dentro de su casa cuando abrió la puerta para poder limpiar. En un momento se dirigió al baño para lavar ropa y, cuando salió, descubrió que la perrita ya no estaba.

“Fue rapidísimo que salí a buscarla”, relató la mujer, que desde entonces recorre la zona y pide ayuda para encontrarla. Según explicó, cree que Uma pudo haber sido levantada por alguien porque todo ocurrió en cuestión de minutos.

La familia también intenta aferrarse a cualquier detalle que pueda ayudar a reconocerla. Uma tiene una particularidad muy visible: en una de sus orejas tiene una mancha marrón con una forma que parece un trébol de cuatro hojas.

La historia tiene además un componente especialmente doloroso para el núcleo familiar: la perrita había sido un regalo de la mamá de Aldana para su hijo, que desde que desapareció no deja de preguntar por ella. “Se la regaló mi mamá a mi nene. Él está desde hace días preguntando por Uma. Solo pido poder encontrarla”, expresó la mujer, completamente angustiada.

Por eso, además de continuar con la búsqueda por distintos sectores de la ciudad, la familia decidió ofrecer una recompensa para quien pueda aportar información que permita encontrarla y hacer que la cachorra vuelva a casa.

Quienes hayan visto a la cachorra o tengan algún dato sobre su paradero pueden comunicarse al 2236050957. “Estamos desesperados por encontrarla”, remarcan sus familiares. Cualquier información puede ser importante para que Uma vuelva con su familia.