¡Ay Amor!: Halloween se festeja al ritmo de Nico Mattioli

Brewhouse celebra Halloween con un fechón inolvidable con la presentación de Nico Mattioli este sábado 31 desde las 21 en un show apto para mayores de 18 años.

Nico Mattioli es hijo de Leo Mattioli, el recordado “El León Santafesino” fallecido en 2011 y uno de los grandes referentes de la cumbia romántica.

Desde muy joven, su hijo eligió seguir con su legado musical ligado a canciones que marcaron a distintas generaciones de seguidores. En ese camino, recorrió escenarios de todo el país con shows que combinan clásicos del repertorio de Leo Mattioli pero también composiciones que forman parte de su propio repertorio.

“Las interpretaciones de Nico Mattioli se caracterizan por mantener viva la esencia de la cumbia santafesina, con letras que abordan el amor, el desamor y las pasiones más intensas”, destacaron desde la producción del show.

Las entradas se encuentran en venta por sistema Cultutickets.





