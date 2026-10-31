"Fue como un milagro": la emoción de los vecinos que consiguieron una casa para Jonathan y sus perros

Después de varios años en situación de calle, Jonathan, el hombre de 36 años que había movilizado a un grupo de vecinos de Mar del Plata, consiguió una vivienda donde podrá instalarse junto a sus dos perros. Silvia, una de las mujeres que encabezó la búsqueda, contó cómo se concretó la ayuda y destacó el compromiso de personas de distintos puntos del país.

Lo que durante semanas parecía una misión difícil de concretar terminó con lágrimas de emoción, mensajes de felicitaciones y una noticia que todos esperaban: Jonathan ya tiene un techo donde vivir con sus mascotas y podrá comenzar una nueva vida.

La historia había movilizado a vecinos que, desde hacía tiempo, lo acompañaban con alimentos, ropa, frazadas y asistencia veterinaria para sus animales. La principal preocupación era conseguirle un lugar donde pudiera instalarse sin tener que separarse de ellos.

Finalmente, el objetivo se cumplió gracias a una red solidaria que se extendió mucho más allá de la ciudad. En diálogo con 0223, Silvia, una de las mujeres que estuvo al frente de las gestiones, relató cómo se resolvió la situación y no pudo ocultar su emoción. "Esto fue como un milagro, fue rapidísimo", resumió.

Una búsqueda que parecía no tener salida

En los primeros intentos, Silvia había consultado por un espacio perteneciente a una iglesia, ubicado en la esquina de Maipú y Olazábal. La propuesta era alquilarle el lugar a través de un vecino que estaba dispuesto a hacerse cargo del pago, pero la respuesta no fue la esperada.

"Yo fui sincera y les dije que era para un chico que necesitaba estar adentro con los perros. Me dijeron que hasta el año que viene no lo alquilaban", recordó.

La negativa fue otro golpe en una búsqueda que ya acumulaba dificultades. Mientras tanto, comenzaron a llegar ofrecimientos de distintos lugares, aunque ninguno reunía las condiciones necesarias: algunos requerían demasiados arreglos y otros implicaban costos elevados.

La situación de Jonathan, además, empezaba a generar preocupación por su salud. El tiempo transcurrido a la intemperie y las condiciones en las que vivía habían comenzado a pasarle factura. Según contó Silvia, tenía que atenderse en el Hospital Regional porque había empezado a sentir puntadas en el pecho y en uno de sus pulmones.

"Ya estaba muy cansado de estar en la calle. Yo le decía que tenía que estar bien para los perros, porque si él no tiene salud, ¿quién los va a cuidar después?", explicó.

El llamado que cambió la historia

Cuando las alternativas parecían agotarse, apareció una posibilidad inesperada. Alejandro, integrante de la organización Voces del Cielo, se comunicó con Silvia para ofrecerle una vivienda ubicada en Luro 228.

El contacto apareció a través de la red de personas que se había involucrado en la campaña y permitió conectar a quienes buscaban una solución con quienes podían hacerla posible.

Silvia compartió la información con Juan Cruz, el vecino que se había comprometido a pagar el alquiler. A partir de allí, las gestiones avanzaron hasta que la propuesta se convirtió en una realidad.

La confirmación llegó mientras ella estaba en la casa de una amiga, donde había ido a realizar tareas de limpieza. En medio de esa jornada, recibió un video que mostraba que Jonathan ya había sido trasladado y estaba instalado en su nuevo hogar.

"Cuando me mandaron el video, empecé a llorar. Mi amiga me decía que me quedara tranquila, pero era una emoción enorme. Después empezaron a llegarme mensajes de todos lados", contó.

El traslado también fue parte de ese esfuerzo colectivo: fueron a buscar a Jonathan a la esquina de Salta y Libertad, lo subieron a una camioneta y lo llevaron junto a sus perros hasta la nueva vivienda.

La noticia se multiplicó rápidamente entre quienes habían seguido la historia. Silvia recibió mensajes de personas de Córdoba, Buenos Aires, Salto, Tucumán e incluso de argentinos que estaban en Perú y se habían sumado a la iniciativa.

Una nueva oportunidad y el sueño de volver a trabajar

Con un lugar donde vivir, Jonathan podrá avanzar también con otro de sus objetivos: volver a trabajar. La posibilidad laboral ya estaba ofrecida, pero necesitaba primero resolver dónde instalarse junto a sus animales.

Ahora, además de contar con un techo, tendrá un espacio propio para recuperar rutinas que la vida en la calle le había quitado.

Silvia contó que el hombre ya pudo cocinarse su primera comida en la vivienda: unas milanesas con papas fritas. Un gesto cotidiano que, después de tanto tiempo, adquirió un significado especial. "Ayer me dijo que era la primera vez que se cocinaba. Para mí fue una alegría enorme", expresó emocionada.

La ayuda tampoco termina con la mudanza. Está previsto que el martes castren a la perra más joven, con los gastos cubiertos por Sara, otra vecina del barrio Pompeya. La mujer también se comprometió a afrontar los costos de una eventual medicación o tratamiento si fuera necesario.

"Esto fue un trabajo en equipo"

Aunque Silvia fue una de las principales impulsoras de la búsqueda, se ocupó de dejar en claro que el resultado no pertenece a una sola persona. También destacó el acompañamiento de Estela y su hija Fiorella, quienes estuvieron muy cerca de Jonathan durante el tiempo que permaneció en la calle, lo acompañaron en sus momentos más difíciles y lo defendieron ante distintas situaciones.

"Para mi es como un hijo", aseguró Estela quien sintió alivio tras la feliz noticia. Durante este tiempo junto a su hija lo acompañaron en cada paso, cada vez que necesitó asistencia médica y un plato de comida. "Fueron unas leonas, lo protegieron como soldados. Lo conocen desde hace mucho tiempo y estuvieron siempre", señaló Silvia.

La emoción también estuvo atravesada por una sensación agridulce: Silvia sabe que ya no tendrá a Jonathan cerca de su casa para acompañarlo como lo hacía hasta ahora. Sin embargo, entiende que ese cambio es justamente lo que buscaban.

"Cuando hablé con él le dije que me iba a poner triste porque ya no lo iba a ver acá, pero después pensé: misión cumplida, lo ayudamos", relató.

Incluso cuando Jonathan intentó agradecerle personalmente, ella insistió en que el logro fue colectivo y que nada de esto habría sido posible sin cada persona que compartió la historia, ofreció ayuda o aportó una solución.

"Esto fue un trabajo en equipo. Yo sola no lo podía haber logrado. A partir de la nota en 0223 se generó una revolución y empezó a involucrarse muchísima gente", destacó.

Después de tantos días de incertidumbre, la historia de Jonathan y sus perros tuvo el desenlace que los vecinos tanto esperaban. Esta vez, la solidaridad no se quedó en palabras y deseos: consiguió algo fundamental para empezar de nuevo, un lugar al que finalmente puede llamar hogar.